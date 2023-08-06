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Самые сильные дожди за 140 лет: в Китае из-за непогоды погибли по меньшей мере 10 человек

Фото: из-за самых мощных за 140 лет дождей в Китае погибли 10 человек (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Обрушившийся на Китай тайфун Доксури принес сильнейшие дожди за последние 140 лет. В результате в провинции Хэбэй по меньшей мере 10 человек погибли, 18 считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В провинции Хэбэй продолжаются работы по ликвидации последствий наводнения, которое уничтожило жилые дома, инфраструктуру и затопило целые районы. Торговые улицы превратились в реки и коричневую воду. Также полностью затоплены сельскохозяйственные угодья в близлежащих районах. Погибли по меньшей мере 10 человек, еще 18 числятся пропавшими без вести.

Метеорологическое агентство Китая объявило красный уровень тревоги, чтобы предупредить людей о "геологических рисках". Власти эвакуировали более половины из 11.5 млн населения с севера, поскольку эти районы имеют высокий риск оползней и наводнений из-за дождей.

В июле Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций Китая заявило, что зафиксировало 142 погибших или пропавших без вести из-за экстремальных погодных условий.

Тайфун Доксури в Тайване

Из-за подготовки к тайфуну Доксури, получившего четвертую категорию опасности по шкале риска тропических штормов, Тайвань отменил свои ежегодные военные учения Han Kuang.

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