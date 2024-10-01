Найсильніша прямо зараз. Українка з другої сотні тенісного рейтингу б'є рекорди в Пекіні

Широка спортивна громадськість дізналася про нову силу в українському тенісі на старті сезону-2024. Тоді після розминки в Брісбені молода українка успішно пройшла кваліфікацію на Australian Open. Щоправда, на старті мейджора зіткнулася з головною проблемою переможців відбору – жорстким жеребом.

Стародубцевій у першому же раунді Відкритого чемпіонату Австралії випало зіграти проти фіналістки Вімблдона-2023 Онс Жабер. Титулована туніска шансів вітчизняній тенісистці фактично не надала (6:3, 6:1). Утім, перший камінь українка кинула.

Далі впродовж року Стародубцева стала переможницею кваліфікацій трьох інших мейджорів – "Ролан Гарроса", того ж Вімблдонського турніру та US Open. Найкращим став виступ на трав'яних кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету. Там вона здолала перший раунд, а в другому колі дуже гідно програла майбутній сенсації змагань Лулу Сан із Нової Зеландії в трьох сетах.

Поруч із турнірами серії "Гренд Слем" українка не цуралася виступів на дрібніших стартах. Упродовж 2024-го Стародубцева приїжджала на "челленджери", змагання під егідою ITF та WTA в різних куточках планети. Десь набиралася досвіду, в інших випадках – серйозно просувалася по турнірній сітці. Наприклад, на змаганнях серії WTA 250 в туніському Монастірі вдалося дійти до 1/4 фіналу.

Фото: Юлія Стародубцева впродовж року зіграла на всіх "Гренд Слемах" (Getty Images)

З таким підходом прорив Стародубцевої, вочевидь, був питанням часу. Проте, навряд навіть оптимісти з категорії шанувальників вітчизняного тенісу могли передбачити прогрес саме на China Open. Звісно, можна кивати на відмову захищати титул у Піднебесній першої ракетки світу Іги Свьонтек. Та навіть без польки зірок у Пекіні вдосталь – представниці топ-5 Аріна Сабаленко, Джессіка Пегула, Ясміне Паоліні, олімпійська чемпіонка Чжен Ціньвень, тріумфаторка Вімблдона Барбора Крейчікова та багато інших.

Навіть кольори України захищали статусні перша та третя національні ракетки –Марта Костюк і Даяна Ястремська, а також колишні лідерки вітчизняного тенісу Ангеліна Калініна та Леся Цуренко. Та приємно здивувати публіку судилося не їм, а саме Стародубцевій.

Розпочала вона з кваліфікації, де легко розібралася з канадською тенісисткою Керол Чжао (6:2, 6:2) та кореянкою Чан Су Джон (6:0, 6:2). А ось далі стало значно цікавіше. У першому основному раунді українка впоралася з досвідченою німецькою тенісисткою Лаурою Зігемунд (6:4, 7:6). Далі вона переграла чешку Катержину Сінякову (6:2, 6:2) та колишню росіянку під прапором Вірменії Еліну Аванесян (6:3, 6:1).

Останні двоє входять до топ-50 найсильніших тенісисток планети. Проте, наступна суперниця була ще грізнішою. У 1/8 фіналу Стародубцевій довелося зіграти проти російської тенісистки Анни Калінскої. У столиці Китаю спортсменка без прапора отримала 10-й номер посіву, та зупинити українку не змогла. Якщо в першому сеті Калінская грала фактично на рівних і програла лише в кінцівці (5:7), то друга партія стала бенефісом Стародубцевої (6:0).

Перемога над росіянкою обернулася для української тенісистки підкоренням кількох висот. По-перше, вона стала лише третьою "кваліфаєркою", яка пробилася в чвертьфінал турніру серії WTA 1000 цьогоріч. По-друге, Стародубцева стала лише сьомою теніситкою за останні 15 років, якій вдалося вийти в 1/4 фіналу на дебютному "тисячнику".

Зрештою, українка вже забезпечила приголомшливий злет у рейтингу Жіночої тенісної асоціації. На старті China Open перебувала на 115-й сходинці. Після же завершення змагань вона підніметься мінімум на 79-те місце. Якщо ж пригадати, що розпочала сезон Стародубцева на 156-й позиції, то її прогрес упродовж року стане ще видатнішим. До речі, ще в липні 2023-го вона взагалі була 385-ю у світі.

Розвиток кар'єри української сенсації China Open-2024 ще й чудова історія успіху для сотень дітей по всій Україні, які займаються тенісом і мріють колись запалити на легендарних кортах. Стародубцева з категорії селфмейд. Вона не мала за спиною потужних спонсорів, тож іще юнкою виступала на турнірах, які могла собі дозволити. Коли ж прийшов час переходити в професіонали, то українка здобула стипендію в американському Університеті Олд Домініон і вивчала спортивний менеджмент із паралельними заняттями тенісом.

Щоб закрити університетську практику та водночас підзаробити для поїздок на турніри навесні 2022 року Стародубцева влаштувалася тенісним тренером в один із кантрі-клубів Нью-Йорка. Там вона по 10 годин на день перебувала на корті з багатіями чи їхніми дітьми, з яких навіть не всім теніс узагалі цікавий. Та саме понад півроку такої роботи дозволили українці ввірватися в тур. Ще не минуло й двох років відтоді, коли мрія стати професіоналкою була вкрай далекою. А тепер Стародубцева – чвертьфіналістка престижного China Open. Справжня фантастика!