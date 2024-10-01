Сильнейшая прямо сейчас. Украинка из второй сотни теннисного рейтинга бьет рекорды в Пекине

Широкая спортивная общественность узнала о новой силе в украинском теннисе на старте сезона-2024. Тогда после разминки в Брисбене молодая украинка прошла квалификацию на Australian Open. Правда, на старте мэйджора столкнулась с главной проблемой победителей отбора – жестким жребием.

Стародубцевой в первом же раунде Открытого чемпионата Австралии выпало сыграть против финалистки Уимблдона-2023 Онс Жабер. Титулованная туниска шансов отечественной теннисистке фактически не предоставила (6:3, 6:1). Впрочем, первый камень украинка бросила.

Далее в течение года Стародубцева стала победительницей квалификаций трех других мэйджоров – "Ролан Гарроса", того же Уимблдонского турнира и US Open. Лучшим стало выступление на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Там она одолела первый раунд, а во втором круге очень достойно проиграла будущей сенсации соревнований Лулу Сан из Новой Зеландии в трех сетах.

Рядом с турнирами серии "Грэнд Слэм" украинка не сторонилась выступлений на более мелких стартах. На протяжении 2024-го Стародубцева приезжала на "челленджеры", соревнования под эгидой ITF и WTA в разных уголках планеты. Где-то набиралась опыта, в других случаях – серьезно продвигалась по турнирной сетке. К примеру, на соревнованиях серии WTA 250 в тунисском Монастире удалось дойти до 1/4 финала.

Фото: Юлия Стародубцева в течение года сыграла на всех "Грэнд Слэмах" (Getty Images)

С таким подходом прорыв Стародубцевой, по-видимому, был вопросом времени. Однако вряд ли даже оптимисты из категории поклонников отечественного тенниса могли предсказать прогресс именно на China Open. Конечно, можно отметить отказ защищать титул в Поднебесной первой ракетки мира Иги Свентек. Но даже без полячки звезд в Пекине достаточно – представительницы топ-5 Арина Соболенко, Джессика Пегула, Ясмине Паолини, олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь, триумфатор Уимблдона Барбора Крейчикова и многие другие.

Даже цвета Украины защищали статусные первая и третья национальные ракетки – Марта Костюк и Даяна Ястремская, а также бывшие лидеры отечественного тенниса Ангелина Калинина и Леся Цуренко. Но приятно удивить публику суждено не им, а именно Стародубцевой.

Она начала с квалификации, где легко разобралась с канадской теннисисткой Кэрол Чжао (6:2, 6:2) и кореянкой Чан Су Джон (6:0, 6:2). А вот дальше стало гораздо интереснее. В первом основном раунде украинка справилась с опытной немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд (6:4, 7:6). Далее она обыграла чешку Катержину Синякову (6:2, 6:2) и бывшую россиянку под флагом Армении Элину Аванесян (6:3, 6:1).

Последние двое входят в топ-50 сильнейших теннисисток планеты. Однако следующая соперница была еще более грозной. В 1/8 финала Стародубцевой пришлось сыграть против российской теннисистки Анны Калинской. В столице Китая спортсменка без флага получила 10-й номер посева, но остановить украинку не смогла. Если в первом сете Калинская играла фактически на равных и проиграла лишь в концовке (5:7), то вторая партия стала бенефисом Стародубцевой (6:0).

Победа над россиянкой обернулась для украинской теннисистки покорением нескольких высот. Во-первых, она стала лишь третьей "квалифаеркой", пробившейся в четвертьфинал турнира серии WTA 1000 в этом году. Во-вторых, Стародубцева стала лишь седьмой тенниситкой за последние 15 лет, которой удалось выйти в 1/4 финала на дебютном "тысячнике".

В конце концов, украинка уже обеспечила ошеломляющий взлет в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На старте China Open находилась на 115-й строчке. После завершения соревнований она поднимется минимум на 79-е место. Если вспомнить, что начала сезон Стародубцева на 156-й позиции, то ее прогресс в течение года станет еще более выдающимся. Кстати, еще в июле 2023-го она вообще была 385-й в мире.

Развитие карьеры украинской сенсации China Open-2024 еще и отличная история успеха для сотен детей по всей Украине, занимающихся теннисом и мечтающих когда-то зажечь на легендарных кортах. Стародубцева из категории селфмейд. Она не имела за спиной мощных спонсоров, так что еще юной выступала на турнирах, которые могла себе позволить. Когда пришло время переходить в профессионалы, то украинка получила стипендию в американском Университете Олд Доминион и изучала спортивный менеджмент с параллельными занятиями теннисом.

Чтобы закрыть университетскую практику и одновременно подзаработать для поездок на турниры весной 2022 года Стародубцева устроилась теннисным тренером в один из кантри-клубов Нью-Йорка. Там она по 10 часов в день находилась на корте с богачами или их детьми, из которых даже не всем теннис интересен. Но именно более полугода такой работы позволили украинке ворваться в тур. Еще не прошло и двух лет с тех пор, как мечта стать профессионалкой была очень далекой. А теперь Стародубцева – четвертьфиналистка престижного China Open. Настоящая фантастика!