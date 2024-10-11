"Найсильніша історія". Циганик назвав головний козир Грузії перед збірною України

Про це заявив відомий журналіст і коментатор Ігор Циганик у розмові з РБК-Україна .

Матч Україна – Грузія відбудеться 11 жовтня в Познані. Поєдинок прийме Муніципальний стадіон. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

"У нас немає команди. Я от чекаю, коли народиться команда. У грузинів є команда – єдине ціле. Ми назвали індивідуальності, але найсильніша історія у грузинів – це те, що в них є команда. Вони готові померти один за одного на футбольному полі. Вони розуміють, що за них вболівають ті люди, які сидять зараз перед телевізором", – розповів журналіст.

На думку Циганика, що в складний період історії України національна команда як ніколи мала би бути цілісним організмом. За приклад вітчизняним футболістам він навів Збройні сили України, які надають державі суб'єктності щодня. Брак командності, вважає коментатор – найбільша проблема "синьо-жовтих" на цьому етапі.

Україна в Лізі націй 2024/25

"Синьо-жовті" змагаються в групі B1 турніру. Там підопічні Сергія Реброва у вересні розпочали двоколовий турнір зі збірними Албанії, Чехії та Грузії.

Національна команда стартувала з двох поразок – від Албанії (1:2) та Чехії (2:3). Для збереження шансів на підвищення в класі збірна України зобов'язана перемагати Грузію і Чехію (14 жовтня). Обидва матчі відбудуться в польських містах.

Путівку в Дивізіон A гарантовано здобуде переможець квартету. Невдаха групи натомість вилетить у Дивізіон C. Національні команди, що посядуть друге-третє місця, гратимуть в плей-офф за вихід у елітний клас і збереження прописку в другому відповідно.