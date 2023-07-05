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Найсильніша біатлоністка світу стала підозрюваною у шахрайстві: що трапилося

Фото: Жулія Сімон не погребувала грошима Жюстін Брезаз-Буше (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Чинна переможниця Кубка світу з біатлону Жулія Сімон опинилася під слідством за звинуваченням у шахрайстві з банківськими картками. Серед імовірних постраждалих – партнера по збірній Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nordicmag.

26-річна біатлоністка отримала серйозні неприємності з правоохоронцями. Володарка "Великого кришталевого глобуса" сезону 2022/23 отримала кілька позовів за шахрайські дії.

Позивається до Сімон інша французька біатлоністка – Жюстін Брезаз-Буше. У своїй судовій претензії вона розповіла про несанкціоноване використання партнеркою по збірній кредитки. Сімон витратила 1-2 тисячі євро з картки Брезаз-Буше, тож та звернулася до Французької федерації лижного спорту.

Упродовж сезону функціонери вирішили справу не розбирати. Натомість у травні федерація провела дисциплінарне засідання, але жодних рішень не ухвалила. Сімон, допустили до зборів із командою, тож Брезаз-Буше подала до суду. Обвинувачена всі закиди щодо використання чужих карток відкинула.

Минулий біатлонний сезон став для Сімон тріумфальним. Вона вперше в кар'єрі перемогла в загальному заліку Кубка світу, а також виборола 3 медалі ("золото" та дві бронзові нагороди) на чемпіонаті світу в Обергофі. Натомість Брезаз-Буше пропустила сезон через вагітність.

До слова, українці Джима та Підручний отримали запрошення на шоу-перегони в Німеччині.

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