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Сильнейшая биатлонистка мира стала подозреваемой в мошенничестве: что произошло

Фото: Жюлия Симон не побрезговала деньгами Жюстин Брезаз-Буше (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Действующая победительница Кубка мира по биатлону Жюлия Симон оказалась под следствием по обвинению в мошенничестве с банковскими картами. Среди вероятных пострадавших – партнерша по сборной Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nordicmag.

26-летняя биатлонистка получила серьезные неприятности со стражами порядка. Обладательница "Большого хрустального глобуса" сезона 2022/23 получила несколько исков за мошеннические действия.

Судится с Симон другая французская биатлонистка – Жюстин Брезаз-Буше. В своей судебной претензии она рассказала о несанкционированном использовании партнершей по сборной кредитке. Симон потратила 1-2 тысячи евро с карты Брезаз-Буше, поэтому та обратилась во Французскую федерацию лыжного спорта.

В течение сезона функционеры решили дело не разбирать. В мае же федерация провела дисциплинарное заседание, но никаких решений не приняла. Симон допустили к сборам с командой, поэтому Брезаз-Буше подала в суд. Обвиняемая все упреки в использовании чужих карт отвергла.

Прошлый биатлонный сезон стал для Симон триумфальным. Она впервые в карьере победила в общем зачете Кубка мира, а также завоевала 3 медали ("золото" и две бронзовые награды) на чемпионате мира в Оберхофе. Брезаз-Буше пропустила сезон из-за беременности.

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