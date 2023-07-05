Сильнейшая биатлонистка мира стала подозреваемой в мошенничестве: что произошло

26-летняя биатлонистка получила серьезные неприятности со стражами порядка. Обладательница "Большого хрустального глобуса" сезона 2022/23 получила несколько исков за мошеннические действия.

Судится с Симон другая французская биатлонистка – Жюстин Брезаз-Буше. В своей судебной претензии она рассказала о несанкционированном использовании партнершей по сборной кредитке. Симон потратила 1-2 тысячи евро с карты Брезаз-Буше, поэтому та обратилась во Французскую федерацию лыжного спорта.

В течение сезона функционеры решили дело не разбирать. В мае же федерация провела дисциплинарное заседание, но никаких решений не приняла. Симон допустили к сборам с командой, поэтому Брезаз-Буше подала в суд. Обвиняемая все упреки в использовании чужих карт отвергла.

Прошлый биатлонный сезон стал для Симон триумфальным. Она впервые в карьере победила в общем зачете Кубка мира, а также завоевала 3 медали ("золото" и две бронзовые награды) на чемпионате мира в Оберхофе. Брезаз-Буше пропустила сезон из-за беременности.