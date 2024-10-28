Найшвидший німецький хетчбек: Brabus представила незвичний гібридний суперкар Mercedes-AMG

Замість складаного даху встановлений оригінальний вуглепластиковий "ковпак" з бічним склом і підйомними третіми дверима. До того ж змінені всі інші зовнішні панелі кузова: тепер вони теж виготовлені з вуглепластику. У компанії Brabus заявили, що продували новий кузов в аеродинамічній трубі і досягли оптимальних показників притискної сили на високих швидкостях.

У салоні використано комбіноване оздоблення з вуглепластику, алькантари та м'якої натуральної шкіри сірого та чорного кольорів. По всьому салону розкидані емблеми Brabus та логотипи Rocket GTS.

У рух Brabus Rocket GTS приводить гібридна силова установка. До її складу входить бітурбомотор V8 об'ємом 4,4 л, який видає 796 к.с. і 1250 Нм. На задній осі розташований стандартний синхронний електромотор AMG (204 к.с., 320 Нм) з двоступінчастим редуктором, збережена і тягова батарея на 6,1 кВт*год.

Повнопривідна трансмісія 4Matic+ від стандартного гібрида Mercedes-AMG SL принципово не змінилася. Пікова віддача гібридної системи – 1000 к.с. та 1820 Нм. Розгін з місця до "сотні" займає 2,7 секунди, до 200 км/год авто прискорюється за 9,5 секунди, а позначка 300 км/год підкорюється їй за 23,6 секунди. Максимальна швидкість становить 317 км/год.

Формально Barbus Rocket GTS поки що знаходиться в статусі прототипу, але фірма вже готова розпочати його дрібносерійний випуск.