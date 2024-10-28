RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Самый быстрый немецкий хэтчбек: Brabus представила необычный гибридный суперкар Mercedes-AMG

Фото: Brabus представила необычный гибридный суперкар Mercedes-AMG (media.brabus.com)
Автор: Константин Широкун

Немецкая фирма Brabus превратила родстер Mercedes-AMG SL 63 SE Performance в трехдверный shooting brake под названием Brabus Rocket GTS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Вместо складной крыши установлен оригинальный углепластиковый "колпак" с боковым стеклом и подъемной третьей дверью. К тому же изменены все остальные наружные панели кузова: теперь они тоже изготовлены из углепластика. В компании Brabus заявили, что продавали новый кузов в аэродинамической трубе и достигли оптимальных показателей прижимной силы на высоких скоростях.

В салоне использована комбинированная отделка из углепластика, алькантары и мягкой натуральной кожи серого и черного цветов. По всему салону разбросаны эмблемы Brabus и логотипы Rocket GTS.

В движение Brabus Rocket GTS приводит гибридная силовая установка. В ее состав входит битурбомотор V8 объемом 4,4 л, выдающий 796 л.с. и 1250 Нм. На задней оси расположен стандартный синхронный электромотор AMG (204 л.с., 320 Нм) с двухступенчатым редуктором, сохранена и тяговая батарея на 6,1 кВт*ч.

Полноприводная трансмиссия 4Matic+ от стандартного гибрида Mercedes-AMG SL принципиально не изменилась. Пиковая отдача гибридной системы – 1000 л. и 1820 Нм. Разгон с места до сотни занимает 2,7 секунды, до 200 км/ч авто ускоряется за 9,5 секунды, а отметка 300 км/ч покоряется ей за 23,6 секунды. Максимальная скорость составляет 317 км/ч.

Формально Barbus Rocket GTS пока находится в статусе прототипа, но фирма уже готова начать его мелкосерийный выпуск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Mercedes