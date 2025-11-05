Найпотужніший смартфон у світі пройшов жорстку перевірку на міцність: що показав тест

Як влаштована система рідинного охолодження

У новому відео Нельсон повністю розібрав пристрій, який у компанії називають першим у світі масовим смартфоном із рідинним охолодженням. Під час роботи в задній частині телефону можна спостерігати рух блакитної охолоджувальної рідини: її циркуляцію забезпечує мікроскопічний п'єзоелектричний насос, що прокачує рідину замкнутим контуром.

Система працює разом із вбудованим вентилятором на 24 000 об/хв і, за словами блогера, найбільшою випарною камерою, яку він зустрічав у смартфонах.

При цьому значна частина системи прихована. Незважаючи на прозору задню кришку і відкриті канали циркуляції, більша частина трубок закрита металевою пластиною.

Нельсон назвав це "інопланетною технологією", а внутрішній устрій - таким, що більше нагадує охолодження настільного ПК, ніж геймерський смартфон. На його думку, виробник міг би зробити систему візуально більш відкритою - виглядало б ефектно.

Скріншот

Рідина з ефектом "лавової лампи"

Інтерес становить і сама рідина. Red Magic стверджує, що це високотемпературний фторований склад серверного класу, не схильний до замерзання.

Нельсон помітив усередині мікропухирці, схожі на масляні краплі. Ефект нагадує лавову лампу: краплі розділяються і з'єднуються під час нагрівання та охолодження смартфона. Це може бути частиною роботи системи, але також надає телефону ефектний візуальний акцент - явно продуманий заздалегідь.

Розбирання також показало, що незвичайна конструкція не знижує міцність. Смартфон витримав тести нагріву екрана, тиску і вигину. Усередині встановлено великий акумулятор на 7 500 мА/год, закріплений надійно.

Навіть більше, після повного розбирання і зворотного складання пристрій знову запустився - і охолодження відновилося.

Серед інших особливостей смартфона:

фронтальна камера під дисплеєм

повністю плоска задня панель без виступу камери

наявність 3,5 мм роз'єму для навушників

захист від води IPX8 - рідкість для смартфона з рухомими частинами і рідиною всередині.

Ціна і старт продажів

Red Magic 11 Pro буде продаватися за ціною від 749 доларів і почне поставлятися на глобальні ринки 19 листопада.

За словами Нельсона, це один з найбільш незвичайних і технічно вражаючих розборів смартфона за останній час.