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Найпотужніший в історії: Abarth представив електричний кросовер 600e одразу у двох варіантах

Фото: Abarth представив електричний кросовер 600e одразу у двох варіантах (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Abarth показала найпотужніший електричний кросовер – модель 600е Scorpionissima, що побудований на базі однойменного Fiat. Таким чином, електричний кросовер отримав нову версію, яку випустять обмеженим тиражем у 1949 екземплярів – на честь року заснування бренду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Модель 600е – це другий електричний Abarth після 500е, представлений в 2022 році. Крім Scorpionissima, у 600е буде ще одна, менш потужна версія Turismo. Її віддача – 240 к.с., а з місця до 100 км/год вона розганяється за 6,2 секунди. Максимальна швидкість авто обмежена на рівні 200 км/год, а запас ходу на одному заряді батареї дорівнює 334 кілометрам.

Новинкам передбачені три режими: Turismo, Scorpion Street та Scorpion Track, що відрізняються максимальною доступною потужністю та налаштуваннями системи стабілізації. Топові характеристики установки задані у трековому Scorpion Track.

Для 20-дюймових литих дисків Abarth 600e спеціально розробили шини Michelin Pilot Sport EV, а гальма створили разом із Alcon. Також електромобіль забезпечили механічним диференціалом підвищеного тертя і посилили підвіску, доповнивши заднім стабілізатором поперечної стійкості.

Електромобіль отримав спеціальні бампери, чорні кришки дзеркал і ручки, а також значки зі скорпіоном – символом марки. У салоні встановлені спортивне кермо зі вставками зі шкіри та алькантари, алюмінієві педалі та особливі сидіння. Силову установку Scorpionissima можна штучно озвучити за допомогою звукового генератора. Є голосове управління, а також – вперше на Abarth – до списку асистентів включено помічника на базі ChatGPT.

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