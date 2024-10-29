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Самый мощный в истории: Abarth представил электрический кроссовер 600e сразу в двух вариантах

Фото: Abarth представил электрический кроссовер 600e сразу в двух вариантах (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Abarth показала самый мощный электрический кроссовер – модель 600е Scorpionissima, построенный на базе одноименного Fiat. Таким образом, электрический кроссовер получил новую версию, которую выпустят ограниченным тиражом в 1949 году экземпляров – в честь года основания бренда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Модель 600е – это второй электрический Abarth после 500е, представленный в 2022 году. Помимо Scorpionissima, у 600е будет еще одна, менее мощная версия Turismo. Ее отдача – 240 л.с., а с места до 100 км/ч она разгоняется за 6,2 секунды. Максимальная скорость автомобиля ограничена на уровне 200 км/ч, а запас хода на одном заряде батареи равняется 334 километрам.

Новинкам предусмотрены три режима: Turismo, Scorpion Street и Scorpion Track, отличающиеся максимальной доступной мощностью и настройками системы стабилизации. Топовые характеристики установки заданы в трековом Scorpion Track.

Для 20-дюймовых литых дисков Abarth 600e специально разработали шины Michelin Pilot Sport EV, а тормоза создали вместе с Alcon. Также электромобиль снабдили механическим дифференциалом повышенного трения и усилили подвеску, дополнив задним стабилизатором поперечной стойкости.

Электромобиль получил специальные бамперы, чёрные крышки зеркал и ручки, а также значки со скорпионом – символом марки. В салоне установлен спортивный руль со вставками из кожи и алькантары, алюминиевые педали и особые сиденья. Силовую установку Scorpionissima можно искусственно озвучить с помощью звукового генератора. Есть голосовое управление, а также – впервые на Abarth – в список ассистентов включен помощник на базе ChatGPT.

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