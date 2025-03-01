Найпопулярніші в Україні ліки відсьогодні дешевшають на 30%: повний список

Відсьогодні, 1 березня, в Україні дешевшають деякі ліки від різних виробників. Вартість 100 найпопулярніших серед громадян препаратів знижується на 30%.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо.
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У прес-службі Міністерства охорони здоров'я розповіли, що українські фармацевтичні виробники підписали декларацію щодо:
Підписанти, серед іншого, погодились знизити відпускні ціни на 100 найбільш популярних українських ліків на 30% вже відсьогодні, 1 березня.
"Також запропоновано заходи, які дозволять створити умови для подальшої стабілізації цін. Декларація є відкритою до підписання іншими учасниками ринку", - зауважили у МОЗ.
Українцям нагадали також, що рішення Ради національної безпеки та оборони від 12 лютого 2024 року "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців" (введене в дію указом президента №82/2025), містить чіткий покроковий план зниження та стабілізації цін на лікарські засоби.
Передбачене, зокрема, введення ряду регуляцій - для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції на фармацевтичному ринку.
Нещодавно на виконання рішення РНБО уряд вже:
Відповідні зміни було внесено до постанови Кабінету міністрів №955 (від 17 жовтня 2008 року) - "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби та медичні вироби".
Найбільш популярними ліками було визначено ті, які (за аналітичними даними) найчастіше купують українці. Ціни на 100 таких препаратів відсьогодні мають знизитись на 30%.
Згідно з інформацією МОЗ, до переліку найбільш популярних серед громадян ліків увійшли:
В цілому до списку потрапили різні препарати (таблетки, капсули, гранули, краплі, розчини та ін.):
Наприкінці лютого у МОЗ розповіли, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зустрічався з представниками українських виробників фармацевтичної продукції.
Під час зустрічі посадовці обговорили, зокрема, реалізацію узгодженого покрокового плану задля подальшого зниження цін на лікарські засоби (які не входять до переліку топ-100).
Дещо згодом фармвиробники надали МОЗ України перелік пропозицій щодо лікарських засобів власного виробництва, ціни на які вони готові знизити найближчим часом.
Примітно, що понад 70 позицій лікарських засобів із цього переліку входять до Національного переліку лікарських засобів.
Ще 35 - рецептурні препарати, які можна купувати та використовувати лише при отриманні рецепта під час консультації в лікаря.
В цілому, до переліку пропозицій фармвиробників потрапили:
У МОЗ уточнили, що відпускні ціни виробники можуть почати знижувати вже незабаром - з березня 2025 року.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, чи подешевшають в Україні дорогі рідкісні ліки.
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При підготовці матеріалу було використано інформацію, опубліковану прес-службою Міністерства охорони здоров'я України.
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