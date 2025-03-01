Найпопулярніші в Україні ліки відсьогодні дешевшають на 30%: повний список

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Чому вартість ліків в Україні почала "падати"

У прес-службі Міністерства охорони здоров'я розповіли, що українські фармацевтичні виробники підписали декларацію щодо:

зниження цін на лікарські засоби;

стабілізації цін на лікарські засоби.

Підписанти, серед іншого, погодились знизити відпускні ціни на 100 найбільш популярних українських ліків на 30% вже відсьогодні, 1 березня.

"Також запропоновано заходи, які дозволять створити умови для подальшої стабілізації цін. Декларація є відкритою до підписання іншими учасниками ринку", - зауважили у МОЗ.

Українцям нагадали також, що рішення Ради національної безпеки та оборони від 12 лютого 2024 року "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців" (введене в дію указом президента №82/2025), містить чіткий покроковий план зниження та стабілізації цін на лікарські засоби.

Передбачене, зокрема, введення ряду регуляцій - для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції на фармацевтичному ринку.

Нещодавно на виконання рішення РНБО уряд вже:

врегулював націнки на лікарські засоби;

заборонив практику маркетингових платежів;

відновив перевірки Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (у частині контролю за цінами в аптечних мережах).

Відповідні зміни було внесено до постанови Кабінету міністрів №955 (від 17 жовтня 2008 року) - "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби та медичні вироби".

Які 100 найпопулярніших ліків дешевшають на 30%

Найбільш популярними ліками було визначено ті, які (за аналітичними даними) найчастіше купують українці. Ціни на 100 таких препаратів відсьогодні мають знизитись на 30%.

Згідно з інформацією МОЗ, до переліку найбільш популярних серед громадян ліків увійшли:

22 позиції, які виробляє "Київський вітамінний завод"

20 позицій - від фармацевтичної компанії "Дарниця";

17 позицій - від "Фармак";

10 позицій - від "ІнтерХім";

8 позицій - від корпорації "Артеріум";

6 позицій - від "Юрія-Фарм";

5 позицій - від "Кусум Фарм";

3 позиції - від Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу;

2 позиції - від фармацевтичної фабрики "Віола".

В цілому до списку потрапили різні препарати (таблетки, капсули, гранули, краплі, розчини та ін.):

які застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях;

антигістамінні;

протизапальні;

протиревматичні;

вітаміни;

мікроелементи;

ліки проти тиску;

противиразкові засоби;

заспокійливі;

очні краплі;

назальні спреї тощо.

На які ще медпрепарати можуть знизити ціни

Наприкінці лютого у МОЗ розповіли, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зустрічався з представниками українських виробників фармацевтичної продукції.

Під час зустрічі посадовці обговорили, зокрема, реалізацію узгодженого покрокового плану задля подальшого зниження цін на лікарські засоби (які не входять до переліку топ-100).

Дещо згодом фармвиробники надали МОЗ України перелік пропозицій щодо лікарських засобів власного виробництва, ціни на які вони готові знизити найближчим часом.

Примітно, що понад 70 позицій лікарських засобів із цього переліку входять до Національного переліку лікарських засобів.

Ще 35 - рецептурні препарати, які можна купувати та використовувати лише при отриманні рецепта під час консультації в лікаря.

В цілому, до переліку пропозицій фармвиробників потрапили:

знеболювальні препарати;

сорбенти;

антациди;

людські імуноглобуліни;

антибіотики;

анестетики;

протиепілептичні лікарські засоби;

протикашлеві препарати;

жарознижувальні препарати;

ліки, що застосовуються для регуляції артеріального тиску;

вітаміни;

мікроелементи.

У МОЗ уточнили, що відпускні ціни виробники можуть почати знижувати вже незабаром - з березня 2025 року.