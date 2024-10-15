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Найпопулярніші легкові авто в Україні у вересні: хто і які машини купували найбільше

Фото: найпопулярніші легкові авто в Україні у вересні (toyota.ua)
Автор: Константин Широкун

У вересні український автопарк поповнили 5,7 тисячі нових легкових авто. З цієї кількості 64% машин було реалізовано приватним клієнтам, а 36% придбали юридичні особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

У порівнянні з вереснем 2023 року продажі нових легкових авто в приватному сегменті авторинку зменшились на 7%. Водночас продажі юридичним особам зросли на 15%.

Купуючи нові легкові авто, приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

  • Toyota RAV4 - 241 од.;
  • Mazda CX-5 - 145 од.;
  • Hyundai Tucson - 115 од.;
  • Zeekr 001 - 103 од.;
  • Kia Sportage - 99 од.

 У юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

  • Renault Duster - 413 од.;
  • Toyota Hilux - 140 од.;
  • Skoda Octavia - 91 од.;
  • Skoda Karoq - 87 од.;
  • Skoda Kodiaq - 69 од.

Загалом же лідерство за продажами у минулому місяці на українському ринку нових авто продовжив утримувати кросовер Renault Duster. Другим за популярністю був кросовер Toyota RAV-4, а третє місце отримала Mazda CX-5. Також у п'ятірці кращих – пікап Toyota Hilux і кросовер Skoda Karoq.

 

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