Найпопулярніші легкові авто в Україні у вересні: хто і які машини купували найбільше

У вересні український автопарк поповнили 5,7 тисячі нових легкових авто. З цієї кількості 64% машин було реалізовано приватним клієнтам, а 36% придбали юридичні особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".
У порівнянні з вереснем 2023 року продажі нових легкових авто в приватному сегменті авторинку зменшились на 7%. Водночас продажі юридичним особам зросли на 15%.
Купуючи нові легкові авто, приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
У юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
Загалом же лідерство за продажами у минулому місяці на українському ринку нових авто продовжив утримувати кросовер Renault Duster. Другим за популярністю був кросовер Toyota RAV-4, а третє місце отримала Mazda CX-5. Також у п'ятірці кращих – пікап Toyota Hilux і кросовер Skoda Karoq.
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