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Самые популярные легковые авто в Украине в сентябре: кто и какие машины покупали больше всего

Фото: самые популярные легковые автомобили в Украине в сентябре (toyota.ua)
Автор: Константин Широкун

В сентябре украинский автопарк пополнили 5,7 тысяч новых легковых авто. Из этого количества 64% машин было реализовано частным клиентам, а 36% приобрели юридические лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".

По сравнению с сентябрем 2023 года продажи новых легковых автомобилей в частном сегменте авторынка уменьшились на 7%. В то же время продажи юридическим лицам выросли на 15%.

Покупая новые легковые авто, частные покупатели предпочитали следующие модели:

  • Toyota RAV4 – 241 ед.;
  • Mazda CX-5 – 145 ед.;
  • Hyundai Tucson – 115 ед.;
  • Zeekr 001 – 103 ед.;
  • Kia Sportage – 99 ед.

У юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

  • Renault Duster – 413 ед.;
  • Toyota Hilux – 140 ед.;
  • Skoda Octavia – 91 ед;
  • Skoda Karoq – 87 ед.;
  • Skoda Kodiaq – 69 ед.

В целом же лидерство по продажам в прошлом месяце на украинском рынке новых авто продолжило удерживать кроссовер Renault Duster. Вторым по популярности был кроссовер Toyota RAV-4, а третье место получила Mazda CX-5. Также в пятерке лучших – пикап Toyota Hilux и кроссовер Skoda Karoq.

 

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