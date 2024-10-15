Самые популярные легковые авто в Украине в сентябре: кто и какие машины покупали больше всего

В сентябре украинский автопарк пополнили 5,7 тысяч новых легковых авто. Из этого количества 64% машин было реализовано частным клиентам, а 36% приобрели юридические лица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".
По сравнению с сентябрем 2023 года продажи новых легковых автомобилей в частном сегменте авторынка уменьшились на 7%. В то же время продажи юридическим лицам выросли на 15%.
Покупая новые легковые авто, частные покупатели предпочитали следующие модели:
У юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
В целом же лидерство по продажам в прошлом месяце на украинском рынке новых авто продолжило удерживать кроссовер Renault Duster. Вторым по популярности был кроссовер Toyota RAV-4, а третье место получила Mazda CX-5. Также в пятерке лучших – пикап Toyota Hilux и кроссовер Skoda Karoq.
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