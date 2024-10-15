Самые популярные легковые авто в Украине в сентябре: кто и какие машины покупали больше всего

По сравнению с сентябрем 2023 года продажи новых легковых автомобилей в частном сегменте авторынка уменьшились на 7%. В то же время продажи юридическим лицам выросли на 15%.

Покупая новые легковые авто, частные покупатели предпочитали следующие модели:

Toyota RAV4 – 241 ед.;

Mazda CX-5 – 145 ед.;

Hyundai Tucson – 115 ед.;

Zeekr 001 – 103 ед.;

Kia Sportage – 99 ед.

У юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

Renault Duster – 413 ед.;

Toyota Hilux – 140 ед.;

Skoda Octavia – 91 ед;

Skoda Karoq – 87 ед.;

Skoda Kodiaq – 69 ед.

В целом же лидерство по продажам в прошлом месяце на украинском рынке новых авто продолжило удерживать кроссовер Renault Duster. Вторым по популярности был кроссовер Toyota RAV-4, а третье место получила Mazda CX-5. Также в пятерке лучших – пикап Toyota Hilux и кроссовер Skoda Karoq.