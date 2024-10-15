ua en ru
Вт, 15 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Найпопулярніші легкові авто в Україні у вересні: хто і які машини купували найбільше

Вівторок 15 жовтня 2024 12:27
UA EN RU
Найпопулярніші легкові авто в Україні у вересні: хто і які машини купували найбільше Фото: найпопулярніші легкові авто в Україні у вересні (toyota.ua)
Автор: Константин Широкун

У вересні український автопарк поповнили 5,7 тисячі нових легкових авто. З цієї кількості 64% машин було реалізовано приватним клієнтам, а 36% придбали юридичні особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

У порівнянні з вереснем 2023 року продажі нових легкових авто в приватному сегменті авторинку зменшились на 7%. Водночас продажі юридичним особам зросли на 15%.

Купуючи нові легкові авто, приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

  • Toyota RAV4 - 241 од.;
  • Mazda CX-5 - 145 од.;
  • Hyundai Tucson - 115 од.;
  • Zeekr 001 - 103 од.;
  • Kia Sportage - 99 од.

У юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

  • Renault Duster - 413 од.;
  • Toyota Hilux - 140 од.;
  • Skoda Octavia - 91 од.;
  • Skoda Karoq - 87 од.;
  • Skoda Kodiaq - 69 од.

Загалом же лідерство за продажами у минулому місяці на українському ринку нових авто продовжив утримувати кросовер Renault Duster. Другим за популярністю був кросовер Toyota RAV-4, а третє місце отримала Mazda CX-5. Також у п'ятірці кращих – пікап Toyota Hilux і кросовер Skoda Karoq.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Toyota Motor Corp Автомобільний ринок
NEWS
ЗСУ повернули позиції в Торецьку, війська РФ просунулися в районі Водяного: карти ISW
ЗСУ повернули позиції в Торецьку, війська РФ просунулися в районі Водяного: карти ISW
DAILY
В'язниця замість паспорта РФ. Як навідник із Запоріжжя "здавав" ЗСУ та допомагав окупантам
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна В'язниця замість паспорта РФ. Як навідник із Запоріжжя "здавав" ЗСУ та допомагав окупантам