Самые популярные легковые авто в Украине в сентябре: кто и какие машины покупали больше всего
В сентябре украинский автопарк пополнили 5,7 тысяч новых легковых авто. Из этого количества 64% машин было реализовано частным клиентам, а 36% приобрели юридические лица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".
По сравнению с сентябрем 2023 года продажи новых легковых автомобилей в частном сегменте авторынка уменьшились на 7%. В то же время продажи юридическим лицам выросли на 15%.
Покупая новые легковые авто, частные покупатели предпочитали следующие модели:
- Toyota RAV4 – 241 ед.;
- Mazda CX-5 – 145 ед.;
- Hyundai Tucson – 115 ед.;
- Zeekr 001 – 103 ед.;
- Kia Sportage – 99 ед.
У юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
- Renault Duster – 413 ед.;
- Toyota Hilux – 140 ед.;
- Skoda Octavia – 91 ед;
- Skoda Karoq – 87 ед.;
- Skoda Kodiaq – 69 ед.
В целом же лидерство по продажам в прошлом месяце на украинском рынке новых авто продолжило удерживать кроссовер Renault Duster. Вторым по популярности был кроссовер Toyota RAV-4, а третье место получила Mazda CX-5. Также в пятерке лучших – пикап Toyota Hilux и кроссовер Skoda Karoq.
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