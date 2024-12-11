Не найпесимістичний сценарій. Демограф оцінила можливість скорочення українців до 25 млн

"Я завжди кажу, що 25 млн - це доволі песимістичний, але не найпесимістичніший сценарій. Тобто потрібно бути готовими й до того, що у нас буде значно менше, ніж 25 млн", - сказала Аксьонова.

За її словами, в Інституті демографії розробляється дуже багато різних сценаріїв прогнозних оцінок, однак неможливо все передбачити. Все упирається в те, скільки буде тривати війна.

"От якраз війна, її фактор є тут основними. І якої інтенсивності вона ще буде? Якщо вона зменшить свою інтенсивність, то можна сподіватися найкраще. Якщо будуть такі обстріли, якщо будуть такі атаки, які відбуваються, то це позначиться на тому, що багато людей плануватимуть міграцію за кордон", - пояснила демограф.

Аксьонова зазначила, що через війну багато українців будуть намагатися зберегти своє та життя своїх дітей і виїжджатимуть за кордон. Тому, за її словами, наразі важко прогнозувати, скільки населення залишиться в Україні.

"Ми закладаємо певні припущення, виходячи з цієї ситуації, досвід якої ми вже маємо. Але в мене наразі складається таке, що ми дуже багато не можемо передбачити, тому що у нас немає того досвіду. І нам цей досвід постійно влаштовують. І ми знову і знову переглядаємо ці прогнози. І я вже навіть боюся про те, що 25 млн може на якомусь етапі здаватися нам навіть дуже оптимістичною. Наразі це трагедія війни. І ми повинні це усвідомлювати", - додала вона.