Не самый пессимистический сценарий. Демограф оценила возможность сокращения украинцев до 25 млн

"Я всегда говорю, что 25 млн - это достаточно пессимистический, но не самый пессимистический сценарий. То есть нужно быть готовыми и к тому, что у нас будет значительно меньше, чем 25 млн", - сказала Аксенова.

По ее словам, в Институте демографии разрабатывается очень много разных сценариев прогнозных оценок, однако невозможно все предположить. Все упирается в то, сколько будет продолжаться война.

"Вот как раз война, ее фактор здесь основными. И какой интенсивности она еще будет? Если она уменьшит свою интенсивность, то можно надеяться лучше всего. Если будут такие обстрелы, если будут такие атаки, которые происходят, то это скажется на том, что много людей будут планировать миграцию за границу", - объяснила демограф.

Аксенова отметила, что из-за войны многие украинцы будут пытаться сохранить свою жизнь и своих детей и выезжать за границу. Поэтому, по ее словам, сейчас сложно прогнозировать, сколько населения останется в Украине.

"Мы закладываем определенные предположения, исходя из этой ситуации, опыт которой мы уже имеем. Но у меня сейчас складывается такое, что мы очень много не можем предсказать, потому что у нас нет того опыта. И нам этот опыт постоянно устраивают. И мы снова и снова пересматриваем эти прогнозы. И я уже даже боюсь о том, что 25 млн может на каком-то этапе казаться нам даже очень оптимистичной. Сейчас это трагедия войны. И мы должны это осознавать", - добавила она.