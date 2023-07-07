Найочікуваніший фільм Marvel «Вартові Галактики 3» доступний на SWEET.TV. Як фільми переходять з категорії платних стрічок у підписку SWEET.TV.

«Вартові Галактики 3» Джеймса Ганна — один з найочікуваніших фільмів Marvel, на який кіностудія покладала великі надії. Фільм заробив 48,2 мільйона доларів лише за перший день! Також фільм показав найкращий результат серед усіх сиквелів Marvel за результатами другого вікенду.

І хоча це 32 фільм кіновсесвіту, саме він став лідером за кількістю гримувальних засобів, використаних в одній стрічці: 23 000 різних накладок, масок тощо для 1000+ акторів. Вражає. Більш того, Джеймс Ганн, коли створював фантастичні світи цієї стрічки, надихався темною науково-фантастичною історією Герберта Уеллса «Острів доктора Моро». А ще у стрічці багато натяків на подібність історій Зоряного Лицаря та Ракети. Яких саме? Треба дивитися.

Не дивно, що видання The Independent назвало цей фільм «найкращим фільмом Marvel за останні роки». А на сайті Rotten Tomatoes стрічка отримала рейтинг від глядачів 94%. Рецензії зазначають, що фільм є гарним завершенням трилогії, який може «надто сильно торкнутися серцевих струн». Тож без сумнівів, цей фільм вартий уваги.

Варто зазначити, що SWEET.TV має повну колекцію фільмів кіновсесвіту Marvel українською, включаючи останні прем’єри «Людина-мураха та Оса: Квантоманія», «Чорна пантера: Ваканда назавжди». У підписці тут також можна подивитися стрічки про Людину-павука з Тобі Маґвайром та Ендрю Ґарфілдом. Ще додамо, що серед лідерів перегляду SWEET.TV залишаються «Аватар: Шлях води», який підкорив глядачів своєю історією. І стрічка «Підземелля і дракони: Честь злодіїв», найочікуваніша фентезійна історія літа.

Прем’єри регулярно з’являються на SWEET.TV. Як і коли вони переходять до підписки?

Як фільми переходять з категорії платних стрічок у підписку SWEET.TV: строки і особливості

У світі кінопрокату існує три етапи «життя» стрічки: власне прокат, цифровий продаж і переміщення у підписку ― коли глядач SWEET.TV може дивитися той чи інший фільм без доплати.

«Перші три (а часом і чотири) роки після релізу мейджори, великі кіновиробники, продають фільми різним сервісам на ексклюзивних правах. І тому контент може з’являтися на кілька місяців в одному сервісі, потім зникнути, щоб з’явитися вже на іншій платформі. Тобто не треба вважати, що сервіс раптом приховує кіноконтент, ― сервіс просто дотримується вимог договору», ― пояснює Юрій Поворозник.

Через 3-4 роки після прем’єри, і цей строк залежить від студії, фільм переходить у бібліотеку, і стає доступним усім гравцям ринку. Хоча це стосується далеко не всіх фільмів. Окремі стрічки, щоб підвищити їхню цінність, студії навмисно не віддають на продаж. Перехід фільму до підписки відбувається виключно за умовами договору ― сервіс не може самостійно цього зробити.

Але, щоб побачити фільм у підписці, не треба чекати 3-4 роки. Перше вікно, коли прем’єра може опинитися у підписці SWEET.TV ― це через 6-9 місяців після релізу на сервісі. Потім, згідно з договором, фільм знову переходить до категорії платних релізів, і протягом наступних 2-3 років ще декілька разів опиняється у підписці. Це загальний принцип. Однак є випадки, коли правовласники забороняють перехід фільмів до підписки, навіть якщо стрічка вийшла 20+ років тому.

«Що стосується локальних фільмів, то тут все набагато простіше. Завдяки прямому контакту зі студіями-виробниками фільмів є можливість максимально скоротити час від кінорелізу до потрапляння у підписку. Ми в SWEET.TV робимо все, щоб вітчизняні прем’єри швидко поповнювали нашу підписку», - розповідають у SWEET.TV

Кожен новий глядач може протестувати онлайн-кінотеатр безкоштовно. Для цього треба просто зареєструватися, і навіть картки додавати не треба.

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ТОП-3 причини, чому глядачі дивляться фільми, нові й улюблені, в сервісі SWEET.TV

Причина № 1. 10000+ фільмів, мультиків, серіалів у підписці, прем’єри. Прем’єри в сервісі SWEET.TV з’являються майже через 3 місяці після показу в кінотеатрі. А перегляд фільму за принципом «коли зручно і там де зручно» дає можливість глядачам почуватися безпечно за умов, в яких ми живемо.

Причина № 2. Прем’єри в сервісі SWEET.TV без реклами. Це, до речі, стосується не лише нового кіно, а всього кінозалу SWEET.TV: фільмів, серіалів, мультфільмів; нових і улюблених стрічок. Це перевага навіть перед кінотеатрами.

Причина № 3. Онлайн і офлайн-перегляд в сервісі SWEET.TV. Фільми можна завантажити у додатку на пристрій і подивитися навіть там, де немає інтернету. Цією функцію часто користуються батьки, щоб завантажити мультики і дитячі фільми для своєї малечі, щоб увімкнути їх, коли треба відволікти чи заспокоїти. Також дуже часто завантажують фільми у подорож.

Завдяки SWEET.TV прем’єри стали ще ближче до глядачів, і дивитися їх можна ще зручніше. Тож гарного перегляду.