Самый ожидаемый фильм MARVEL «Стражи Галактики 3» доступен на SWEET.TV

«Стражи Галактики 3» Джеймса Ганна — один из самых ожидаемых фильмов Marvel, на который киностудия возлагала большие надежды. Фильм заработал 48,2 миллиона долларов только за первый день! Также фильм показал лучший результат среди всех сиквелов Marvel по результатам второго уикенда.

И хотя это 32 фильм киновселенной, именно он стал лидером по количеству гримировочных средств, использованных в одной ленте: 23 000 различных накладок, масок и т. д. для 1000+ актеров. Впечатляет. Более того, Джеймс Ганн, когда создавал фантастические миры этой ленты, вдохновлялся темной научно-фантастической историей Герберта Уэллса «Остров доктора Моро». А еще в ленте много намеков на сходство историй Звездного Рыцаря и Ракеты. Каких именно? Надо смотреть.

Неудивительно, что издание The Independent назвало этот фильм «лучшим фильмом Marvel за последние годы». А на сайте Rotten Tomatoes лента получила рейтинг от зрителей 94%. Рецензии отмечают, что фильм является хорошим завершением трилогии, который может «слишком сильно коснуться сердечных струн». Поэтому без сомнений, этот фильм стоит внимания.

Стоит отметить, что SWEET.TV имеет полную коллекцию фильмов киновселенной Marvel на украинском, включая последние премьеры «Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Черная пантера: Ваканда навсегда». В подписке здесь также можно посмотреть ленты о Человеке-пауке с Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом. Еще добавим, что среди лидеров просмотра SWEET.TV остаются «Аватар: Путь воды», который покорил зрителей своей историей. И лента «Подземелья и драконы: Честь воров», самая ожидаемая фэнтезийная история лета.

Премьеры регулярно появляются на SWEET.TV. Как и когда они переходят в подписку?

Как фильмы переходят из категории платных лент в подписку SWEET.TV: сроки и особенности

В мире кинопроката существует три этапа «жизни» ленты: собственно прокат, цифровая продажа и перемещение в подписку — когда зритель SWEET.TV может смотреть тот или иной фильм без доплаты.

«Первые три (а порой и четыре) года после релиза мейджоры, крупные кинопроизводители, продают фильмы различным сервисам на эксклюзивных правах. И поэтому контент может появляться на несколько месяцев в одном сервисе, потом исчезнуть, чтобы появиться уже на другой платформе. То есть не надо считать, что сервис вдруг скрывает киноконтент, — сервис просто соблюдает требования договора»,— объясняет Юрий Поворозник.

Через 3−4 года после премьеры, и этот срок зависит от студии, фильм переходит в библиотеку, и становится доступным всем игрокам рынка. Хотя это касается далеко не всех фильмов. Отдельные ленты, чтобы повысить их ценность, студии намеренно не отдают на продажу. Переход фильма в подписку происходит исключительно по условиям договора — сервис не может самостоятельно этого сделать.

Но, чтобы увидеть фильм в подписке, не надо ждать 3−4 года. Первое окно, когда премьера может оказаться в подписке SWEET.TV — это через 6−9 месяцев после релиза на сервисе. Затем, согласно договору, фильм снова переходит в категорию платных релизов, и в течение следующих 2−3 лет еще несколько раз оказывается в подписке. Это общий принцип. Однако есть случаи, когда правообладатели запрещают переход фильмов в подписку, даже если лента вышла 20+ лет назад.

«Что касается локальных фильмов, то здесь все гораздо проще. Благодаря прямому контакту со студиями — производителями фильмов есть возможность максимально сократить время от кинорелиза до попадания в подписку. Мы в SWEET.TV делаем все, чтобы отечественные премьеры быстро пополняли нашу подписку», — рассказывают в SWEET.TV

Каждый новый зритель может протестировать онлайн-кинотеатр бесплатно. Для этого надо просто зарегистрироваться, и даже карточки добавлять не надо.

ТОП-3 причины, почему зрители смотрят фильмы, новые и любимые, в сервисе SWEET.TV

Причина № 1. 10000+ фильмов, мультиков, сериалов в подписке, премьеры. Премьеры в сервисе SWEET.TV появляются почти через 3 месяца после показа в кинотеатре. А просмотр фильма по принципу «когда удобно и там где удобно» дает возможность зрителям чувствовать себя безопасно в условиях, в которых мы живем.

Причина № 2. Премьеры в сервисе SWEET.TV без рекламы. Это, кстати, касается не только нового кино, а всего кинозала SWEET.TV: фильмов, сериалов, мультфильмов; новых и любимых лент. Это преимущество даже перед кинотеатрами.

Причина № 3. Онлайн и офлайн-просмотр в сервисе SWEET.TV. Фильмы можно скачать в приложении на устройство и посмотреть даже там, где нет интернета. Этой функцией часто пользуются родители, чтобы загрузить мультики и детские фильмы для своих малышей, чтобы включить их, когда надо отвлечь или успокоить. Также очень часто загружают фильмы в путешествие.

Благодаря SWEET.TV премьеры стали еще ближе к зрителям, и смотреть их можно еще удобнее. Так что хорошего просмотра.