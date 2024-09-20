Найніжніші деталі автомобіля: гумові елементи, які потрібно берегти

Якими б міцними не були наші сталеві (щоправда, іноді і алюмінієві) авто, в них чимало елементів з більш вразливих матеріалів. І нехтування їхнім особливим статусом завершується серйозним ударом по гаманцю власника.

Довіряти гумовим деталям захист важливих вузлів конструктори наважилися не відразу. Однак в наш час цілий перелік складних і дорогих вузлів автомобіля захищені від небажаного впливу середовища гумовими чохлами. Так звані ШРУСи, кульові опори підвіски, шарніри кермового управління, амортизатори прикриті різного роду пильниками та гофрами. "Травмувати" які легко, а замінити на нові – не дуже. Але важливіше те, що пошкодження копійчаних "гумок", залишені без уваги, часто призводить до дорогого ремонту. За чим треба слідкувати в першу чергу?

"Гармошка" ШРУСа

Один з найдорожчих елементів масового сучасного авто – так званий ШРУС, тобто шарнір рівних кутових швидкостей. Коли рветься його гофрований чохол, шарнір починає прискорено зношуватись, адже мастило з нього вимивається і замінюється брудом і піском. І процедура заміни, до речі, доволі дорога, бо доводиться частково розбирати передню підвіску. Нагадаємо, що пильників ШРУСів у передньопривідних авто зазвичай 4 штуки (по два на кожне переднє колесо), у задньоприводних – 2 – 4 шт., в залежності від конструкції підвіски, у повнопривідних може бути додатково ще одна пара чи більше.

Пильники амортизаторів

Зазвичай верхня частина амортизаторів прикрита гумовим чохлом, який рветься нечасто, але "результативно": наслідки експлуатації з таким ушкодженням бувають найсерйозніші – недешева заміна амортизатора, точніше – пари, бо по одному ці вузли не замінюють.

Пильник кульової опори

Кульова опора – одна з ключових частин підвіски, і їх може бути від однієї до п'яти на кожне з коліс. Гумовий елемент зазвичай служить стільки, скільки й весь шарнір, але іноді гумка рветься після контакту з гілками, шматками дроту та арматури, які трапляються на поганих дорогах. Підкажемо, що для більшості моделей окремо від самої кульової опори пильник не продається. Проте, якщо сам шарнір ще молодий і списувати його недоцільно, нову гумку можна спробувати підібрати з наявних у продажу.

Пильовик рульового наконечника

За функціоналом і довговічністю чохол наконечника схожий з аналогічною деталлю кульової опори, і у більшості конструкцій він служить довго і без проблем. Є машини, в яких рульова трапеція має сумарно шість шарнірів і, стільки ж чохлів-пильників – хоча зазвичай їх є по одному біля кожного переднього колеса. Окремо від шарніру цю деталь замінюють дуже нечасто – та й окремо вона практично не продається.

Гофра рульової тяги

На протилежному, внутрішньому кінці рульової тяги теж є шарнірне з'єднання, і часто воно закрите гофрованим чохлом. Ця характерна гумка є не на всіх типах рейкового кермового керування, а коли є, то іноді буває розташована досить близько до дороги, де її може пошкодити випадковий предмет. Взагалі рветься цей чохол найчастіше від старості, і тоді через дірку в гумі до механізму буде потрапляти пил та інший абразив, тож несправність потрібно відразу усувати.

Коротко

Найголовніше, що треба зрозуміти небайдужому автовласнику: порваний гумовий чохол про свою біду водія ніяк не повідомляє. Сигнал тривоги подасть тільки сам "підзахисний" вузол – ШРУС, кульова опора, амортизатор, кермовий наконечник – коли він після багатьох кілометрів без захисту зноситься і почне скрипіти і стукати. Недаремно контроль гумових деталей входить до всіх регламентів за нормами виробника. Відтак, якщо у вас вже немолода машина і ви не користуєтесь послугами дилерської СТО, варто завести правило оглядати ходову при першій-ліпшій нагоді – сезонному перевзуванні, заміні оливи, дрібному ремонті розташованих знизу систем тощо.