Нежнейшие детали автомобиля: резиновые элементы, которые нужно беречь

Какими бы прочными ни были наши стальные (правда, иногда и алюминиевые) авто, в них немало элементов из более уязвимых материалов. И пренебрежение их особым статусом завершается серьезным ударом по кошельку владельца.

Доверять резиновым деталям защиту важных узлов конструкторы отважились не сразу. Однако в настоящее время целый перечень сложных и дорогих узлов автомобиля защищены от нежелательного воздействия среды резиновыми чехлами. Так называемые ШРУСы, шаровые опоры подвески, шарниры рулевого управления, амортизаторы прикрыты разного рода пыльниками и гофрами. "Травмовать" которые легко, а заменить новыми - не очень. Но важнее то, что повреждения копеечных "резинок", оставленные без внимания, часто приводит к дорогостоящему ремонту. За чем нужно следить в первую очередь?

"Гармошка" ШРУСа

Один из самых дорогих элементов массового современного авто – так называемый ШРУС, то есть шарнир равных угловых скоростей. Когда рвется его гофрированный чехол, шарнир начинает ускоренно изнашиваться, ведь смазка из него вымывается и заменяется грязью и песком. И процедура замены, кстати, довольно дорогостоящая, потому что приходится частично разбирать переднюю подвеску. Напомним, что пыльников ШРУСов у переднеприводных авто обычно 4 штуки (по две на каждое переднее колесо), у заднеприводных – 2 – 4 шт., в зависимости от конструкции подвески, у полноприводных может быть дополнительно еще одна пара или больше.

Пыльники амортизаторов

Обычно верхняя часть амортизаторов прикрыта резиновым чехлом, который рвется нечасто, но "результативно": последствия эксплуатации с таким повреждением бывают самые серьезные – недешевая замена амортизатора, точнее – пара, так как по одному эти узлы не заменяют.

Пыльник шаровой опоры

Шаровая опора – одна из ключевых частей подвески, и их может быть от одной до пяти на каждое колесо. Резиновый элемент обычно служит столько, сколько весь шарнир, но иногда резинка рвется после контакта с ветвями, кусками проволоки и арматуры, которые попадаются на плохих дорогах. Подскажем, что для большинства моделей отдельно от самой шаровой опоры пыльник не продается. Однако, если сам шарнир еще молод и списывать его нецелесообразно, новую резинку можно попытаться подобрать из имеющихся в продаже.

Пыльник рулевого наконечника

По функционалу и долговечности чехол наконечника схож с аналогичной деталью шаровой опоры, и в большинстве конструкций он служит долго и без проблем. Есть машины, в которых рулевая трапеция имеет суммарно шесть шарниров и столько же чехлов-пыльников – хотя обычно их есть по одному у каждого переднего колеса. Отдельно от шарнира эту деталь заменяют очень нечасто – и отдельно она практически не продается.

Гофра рулевой тяги

На противоположном, внутреннем конце рулевой тяги тоже имеется шарнирное соединение, и часто оно закрыто гофрированным чехлом. Эта характерная резинка не на всех типах рельсового рулевого управления, а когда есть, то иногда бывает расположена довольно близко к дороге, где ее может повредить случайный предмет. Вообще рвется этот чехол чаще старости, и тогда через дыру в резине в механизм будет попадать пыль и другой абразив, поэтому неисправность нужно сразу устранять.

Кратко

Самое главное, что нужно понять неравнодушному автовладельцу: порванный резиновый чехол о своей беде водителя никак не сообщает. Сигнал тревоги подаст только сам "подзащитный" узел – ШРУС, шаровая опора, амортизатор, рулевой наконечник – когда он после многих километров без защиты сносится и начнет скрипеть и стучать. Недаром контроль резиновых деталей входит во все регламенты по нормам производителя. Следовательно, если у вас уже немолодая машина и вы не пользуетесь услугами дилерской СТО, стоит завести правило осматривать ходовую при любой возможности – сезонном переобувке, замене масла, мелком ремонте расположенных снизу систем и т.д.