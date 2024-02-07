За найнижчими цінами: ТОП-5 найдоступніших вживаних авто з “автоматом”

Бажання мати машину “на автоматі” природнім образом стосується всіх автомобілістів – і тих, хто обирає машину в автосалоні, і тих, хто прямує по неї на авторинок. Щоправда, для покупця з обмеженим бюджетом завдання значно ускладняється.

Дешева вживана машина з “автоматом” – тема дуже непроста і дещо парадоксальна. На того, хто шукає таку, чекає ціла гама ускладнень, адже як не крути, наявність більш досконалої трансмісії піднімає ціну на транспортний засіб, в якому б статусі він не був.

Тому у нашій добірці ми зібрали моделі, найскромніші самі по собі – щоб якомога більша частина вартості, так би мовити, припала на технічний стан АКП.

Daewoo Matiz, 2300 – 4500 доларів

Одна з найдешевших машин з АКП у світі, причому Matiz (він же Chevrolet Spark) завжди цінувався як модель цілком адекватної якості. Додатковий плюс у тому, що машина має класичний гідромеханічний “автомат”, з плавним перемиканням і витривалою конструкцією. Місткість салону цілком достатня для чотирьох осіб. Є серйозні мінуси – по-перше, у комплектації з АКП “Матіз” має лише 0,8-літровий моторчик (52 к.с.), який не відрізняється спритністю. А найгірше те, що модель славиться схильністю до корозії, і чимало машин на ринку справді гнилі.

Chevrolet Aveo, 3300 – 8800 доларів

Хоч і теж бюджетний, але більш універсальний варіант, на якому можна відправлятись у тому числі і в далекі заміські мандрівки, оскільки мається п’ятимісний салон і реальний багажник. Цей практично народний для України автомобіль має вибір двигунів (бензин 1,4 л та 1,5 л) і навіть кузова – “автоматами” комплектувались як седани, так і хетчбеки. Коробки-“автомати” – хрестоматійні АКП з гідротрансформатором, за якими сьогодні так сумують власники моделей десятьма-п’ятнадцятьма роками молодше. Оскільки абсолютна більшість “Авео” купувалася новими в Україні, певно, через одну вони мають ГБО, що теж величезний плюс. Антикорозійний захист з заводу був такий собі, і ті з машин, кузов яких перший власник не “задув” якісним препаратом, сьогодні мають сумний стан. Але вибір широкий.

Renault Megane II, 4200 – 7300 доларів

Один з найпоширеніших європейських легковиків в нашій країні, а в свої молоді роки займав перші рядки продажів у Європі і Азії. Машина комфортабельна і практична, може похвалитись міцною і доволі м’якою підвіскою. Але з іншого боку, Megan другого покоління має цілий набір проблемних місць. Автоматична коробка (класична гідромеханіка) – у тому ж числі, тому “Мегани” з АКП коштують недорого. На щастя, ремонт коробки також недорогий. До плюсів треба віднести широкий вибір двигунів (модель коробки-“автомата” одна й та сама) і аж п’ять типів кузова, включаючи 3- та 5-дверний хетч і купе-кабріолет. У продажу є машини як пригнані з Європи, так і куплені колись в офіційних дилерів в Україні. У перших як правило гарний зовнішній вигляд, у других – менший реальний пробіг.

Peugeot 307, 3000 – 8000 доларів

Прямий конкурент попереднього “француза”, симпатичний зовні і зручний у користуванні, має великий вибір двигунів і непоганий вибір кузовів, при тому що крім 3- і 5-двірних хетчбеків та купе-кабріолета є універсал, в тому числі 7-місний. Машина не дуже поширена в наших краях, хоча свого часу офіційно продавалася у дилерських салонах. “Триста сьомий” з технічної точки зору не є зразком надійності, і в першу чергу дорікають саме “автомату” – і що цікаво, це буквально та сама модель коробки, що й на вищезгаданому “Мегані”. На щастя, ця АКП так само недорого і легко ремонтується. На ринку домінують універсали, але за бажання можна знайти будь-який кузов, у тому числі виразний “кабрик”.

Smart, 2000 – 14 700 доларів

В усіх сенсах оригінальний автомобільчик, головна вада якого – в двомісному салоні і мінімальному багажнику. Нагадаємо, що в новому стані це недешевий і статусний автомобіль (його просувають як продукт Mercedes-Benz) – тому екземпляри діючого третього покоління коштують так дорого. Машина особлива в технічному плані (двигун ззаду під багажником), в неї недовговічні агрегати, які до того ж мало де беруться ремонтувати. Щодо “автомата” – у перших двох поколіннях (до 2014 р.) насправді це не дуже шанована знавцями роботизована “механіка”. До того ж майте на увазі, що серед ранніх версій можна випадково придбати не зовсім “автомат”, а такий собі “напівавтомат” – машину без педалі зчеплення, але з необхідністю перемикати передачі вручну. Але в цілому, якщо ви вгадаєте з призначенням і сферою використання моделі, вона може вам сподобатись.

Якщо коротко

Автоматична трансмісія будь-якого типу, як агрегат якщо не складний, то ускладнений, виходить з ладу однією з перших серед усіх важливих систем автомобіля. Тому мусимо сказати чесно: на більшості екземплярів в нашій добірці коробка буде, як то кажуть, “на підході”. Тому додаткова порада – при купівлі залиште певну суму на ремонт трансмісії (крім кошторису на приведення до ладу машини в цілому). Або наполегливо шукайте свій “щасливий квиток” – машину, “автомат” якої не так давно пройшов капітальний ремонт. Таке теж буває, головне, отримати від продавця надійні докази нещодавньої “капіталки”.