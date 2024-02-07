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По самым низким ценам: ТОП-5 доступных подержанных авто с "автоматом"

Среда 07 февраля 2024 08:25
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По самым низким ценам: ТОП-5 доступных подержанных авто с "автоматом" Фото: ТОП-5 самых доступных подержанных авто с "автоматом" (audi-mediacenter.com)
Автор: Константин Широкун

Желание иметь машину "на автомате" естественным образом касается всех автомобилистов – и тех, кто выбирает машину в автосалоне, и тех, кто направляется за ней на авторынок. Правда, для покупателя с ограниченным бюджетом задача значительно усложняется.

Про пять самых доступных подержанных машин с автоматической трансмиссией читайте в материале РБК-Украина.

При написании статьи были использованы материалы изданий Autobild, Autocentre и портала AutoRia.

Дешевая подержанная машина с “автоматом” – тема очень непростая и несколько парадоксальная. Ищущего такую ждет целая гамма осложнений, ведь как ни крути, наличие более совершенной трансмиссии поднимает цену на транспортное средство, в каком бы статусе он ни был.

Поэтому в нашей подборке мы собрали модели, самые скромные сами по себе – чтобы как можно большая часть стоимости, так сказать, пришлась на техническое состояние АКП.

Daewoo Matiz, 2300 – 4500 долларов

Одна из самых дешевых машин c АКП в мире, причем Matiz (он же Chevrolet Spark) всегда ценился как модель вполне адекватного качества. Дополнительный плюс в том, что машина имеет классический гидромеханический автомат, с плавным переключением и выносливой конструкцией. Вместительность салона вполне достаточна для четырех человек. Есть серьезные минусы – во-первых, в комплектации с АКП "Матиз" имеет только 0,8-литровый моторчик (52 л.с.), который не отличается живостью. А хуже всего то, что модель славится склонностью к коррозии, и многие машины на рынке действительно гнилые.

По самым низким ценам: ТОП-5 доступных подержанных авто с &quot;автоматом&quot;

Chevrolet Aveo, 3300 – 8800 долларов

Хоть и тоже бюджетный, но более универсальный вариант, на котором можно отправляться в том числе и в дальние загородные путешествия, поскольку имеется пятиместный салон и реальный багажник. Этот практически народный для Украины автомобиль имеет выбор двигателей (бензин 1,4 л и 1,5 л) и даже кузова – автоматами комплектовались как седаны, так и хэтчбеки. Коробки-"автоматы" - хрестоматийные АКП с гидротрансформатором, по которым сегодня так скучают владельцы моделей десятью-пятнадцатью годами моложе. Поскольку абсолютное большинство "Авео" покупалось новыми в Украине, кажется, через одну они имеют ГБО, что тоже огромный плюс. Антикоррозионная защита с завода была такой себе, и те из машин, кузов которых первый владелец не "задул" качественным препаратом, сегодня имеют печальное состояние. Но выбор широкий.

По самым низким ценам: ТОП-5 доступных подержанных авто с &quot;автоматом&quot;

Renault Megane II, 4200 – 7300 долларов

Одна из самых распространенных европейских легковушек в нашей стране, а в свои молодые годы она занимала первые строчки продаж в Европе и Азии. Машина комфортабельна и практична, может похвастаться крепкой и довольно мягкой подвеской. Но, с другой стороны, Megan второго поколения имеет целый набор проблемных мест. Автоматическая коробка (классическая “гидромеханика”) – в том же числе, поэтому "Меганы" c АКП стоят недорого. К счастью, ремонт коробки тоже недорог. К плюсам нужно отнести широкий выбор двигателей (модель коробки-"автомата" одна и та же) и пять типов кузова, включая 3- и 5-дверный хэтч и купе-кабриолет. В продаже есть машины как пригнанные из Европы, так и когда-то купленные у официальных дилеров в Украине. У первых, как правило, хороший внешний вид, у вторых – меньший реальный пробег.

По самым низким ценам: ТОП-5 доступных подержанных авто с &quot;автоматом&quot;

Peugeot 307, 3000 – 8000 долларов

Прямой конкурент предыдущего “француза”, симпатичный снаружи и удобный в использовании, имеет большой выбор двигателей и неплохой выбор кузовов, при том что кроме 3- и 5-дверных хэтчбеков и купе-кабриолета есть универсал, в том числе 7-местный. Машина не очень распространена в наших краях, хотя в свое время официально продавалась в дилерских салонах. "Триста седьмая" с технической точки зрения не является образцом надежности, и в первую очередь ее упрекают именно из-за "автомата" – и что интересно, это буквально та же модель коробки, что и на вышеупомянутом "Мегане". К счастью, эта АКП точно также недорого и легко ремонтируется. На рынке доминируют универсалы, но при желании можно найти любой кузов, в том числе виразительный "кабрик".

По самым низким ценам: ТОП-5 доступных подержанных авто с &quot;автоматом&quot;

Smart, 2000 – 14700 долларов

Во всех смыслах оригинальный автомобильчик, главный недостаток которого – в двухместном салоне и минимальном багажнике. Напомним, что в новом состоянии это недешевый и статусный автомобиль (его продвигают как продукт Mercedes-Benz) – поэтому экземпляры действующего третьего поколения стоят так дорого. Машина особенная в техническом плане (двигатель сзади под багажником), у нее недолговечные агрегаты, которые к тому же мало где берутся ремонтировать. Что касается "автомата" - в первых двух поколениях (до 2014 г.) на самом деле это не очень уважаемая знатоками роботизированная "механика". К тому же имейте в виду, что среди ранних версий можно случайно приобрести не совсем “автомат”, а эдакий “полуавтомат” – машину без педали сцепления, но с необходимостью переключать передачи вручную. Но в целом, если вы угадаете с назначением и областью использования модели, она может вам понравиться.

По самым низким ценам: ТОП-5 доступных подержанных авто с &quot;автоматом&quot;

Если коротко

Автоматическая трансмиссия любого типа, как агрегат если не сложный, то усложненный, выходит из строя одной из первых среди всех важных систем автомобиля. Поэтому должны сказать честно: на большинстве экземпляров в нашей подборке коробка будет, как говорится, "на подходе". Поэтому дополнительный совет – при покупке оставьте определенную сумму на ремонт трансмиссии (кроме сметы на приведение в строй машины в целом). Или настойчиво ищите свой "счастливый билет" – машину, "автомат" которой недавно прошел капитальный ремонт. Такое тоже бывает, главное, получить от продавца надежные доказательства недавней "капиталки".

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало о том, за какие нарушения чаще всего штрафуют водителей в Украине.

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