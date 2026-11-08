"Найнебезпечніший період": Британія створює новий альянс для стримування РФ

Домовленість хочуть оформити в межах Об'єднаних експедиційних сил (JEF), які очолює Велика Британія.

Ключовим напрямком співпраці Лондона та його союзників стане протидія російським підводним човнам у Північній Атлантиці, Арктиці та Балтійському морі.

Журналісти звертають увагу на те, що країни-учасниці планують перейти від декларативних домовленостей до конкретних спільних дій. Насамперед йдеться про посилення координації між військово-морськими, військово-повітряними та сухопутними силами.

Як зазначає видання, стратегічна роль Північної Атлантики й Арктики для НАТО посилюється. Це пов'язано як із появою нових морських шляхів через танення льодовиків, так і з розташуванням у регіоні важливих підводних кабелів зв'язку.

З заявою з цього приводу виступив головний маршал авіації і начальник штабу оборони Великої Британії сер Річард Найтон.

Він визнав, що Британія відстає від інших європейських країн у розумінні загрози, яку становить Росія. На цьому тлі він анонсував подальші дії для протидії підводним човнам РФ в Північній Атлантиці.

"Ми говоримо про цілеспрямовані вбивства, ми говоримо про саботаж, ми говоримо про кібератаки. Це цілком реальні речі (з боку - ред.) російської держави, докази яких у нас є в Європі та певною мірою у Великій Британії", - наголосив Найтон, коментуючи злочини Росії.

Він також звернув увагу на те, що "апетит" Москви до провокацій "цілком очевидно зріс" і що термін "гібридна діяльність" більше не відображає серйозності її дій.

"Це найнебезпечніший період, який я пережив у своєму дорослому житті... Ця загроза - головним чином з боку Росії, але й у ширшому сенсі - зростає", - заявив Найтон.