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Найнебезпечніше становище з початку війни. Росіяни наступають на п'яти напрямках, - NYT

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росіяни продовжили свій наступ після "захоплення" Авдіївки на Донеччині. Наразі наступ загарбників розділився на п'ять основних напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Російський наступ розділився на п'ять основних напрямків, що охоплюють міста і селища на більшій частині фронту на сході і півдні України. Йдеться про Авдіївський, Мар'їнський, Роботинський, Кремінський і Бахмутський напрямки.

Видання зазначає, що після двох років російських бомбардувань і боїв від Мар'їнки мало що залишилося. Але її взяття дозволило росіянам переключити свою увагу на південь та інший життєво важливий український оплот - Вугледар.

Зокрема, загарбники атакують Вугледар із півночі. Наразі вони наступають через село Новомихайлівка.

Неясно, скільки сил росіяни зібрали на цьому напрямку, але українські посадовці заявили, що Росія тримає близько 40 тисяч осіб у прилеглому Маріуполі, щоб розгорнути їх для атак з півдня.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

У ніч на суботу, 17 лютого, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про своє рішення почати вихід сил оборони з міста Авдіївка. Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки називав таке рішення правильним і професійним, оскільки воно дає змогу зберегти життя особового складу.

Водночас, Зеленський наголосив, що відповідальність за падіння Авдіївки лежить на західних партнерах, які тримають Україну у штучному дефіциті зброї та артилерійських снарядів.

За даними командувача ОСГВ "Таврія" Олександра Тарнавського, за чотири місяці боїв за Авдіївку російські війська втратили 47 тисяч солдатів. Також українські військові знищили сотні танків, артилерійських установок та бронемашин противника.

Більше про вихід ЗСУ з Авдіївки та про те, як це може вплинути на фронт, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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