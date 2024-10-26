Найнапруженіші за останні роки. У Грузії проходять парламентські вибори

Як проходять вибори

Це 11-ті парламентські вибори у Грузії і 35-ті за період після відновлення незалежності. Цього року у Грузії вперше вибори проводять у суботу, а не традиційно у неділю. Напередодні у п'ятницю був вихідний.

ЗМІ повідомляють, що очікується підвищена явка на виборах. У мережі пишуть про ажіотаж на вокзалах, оскільки з великих міст люди виїжджають до місць реєстрації, щоб проголосувати.

Всього у Грузії офіційно зареєстровано близько 3,5 млн виборців, 54% з них - це жінки. Загалом у Грузії працює 3100 виборчих дільниць і ще 67 дільниць за кордоном. В Україні дільниці не відкрили через війну.

Вперше парламент Грузії обиратимуть не за змішаною, а лише за пропорційною системою (за партійними списками). Крім того, вперше будуть масово використовуватимуться електронні засоби. Йдеться про апарати верифікації виборців та підрахунку голосів.

Головні претенденти

За результатами виборів до парламенту оберуть 150 депутатів. Пройдуть партії, які наберуть не менше 5% голосів. Перші попередні результати стануть відомі приблизно через дві години після закриття виборчих дільниць.

У Грузії як парламентській республіці партія, яка візьме більшість голосів, сформує уряд та визначить внутрішню та зовнішню політику країни на найближчі чотири роки.

Головна боротьба буде між опозиційними партіями та проросійською "Грузинською мрією", яка керує країною вже 12 років.

За дослідженням британської компанії SAVANTA, "Грузинська мрія" має підтримку 35% населення. Чотири проєвропейські опозиційні блоки разом можуть розраховувати на 52%. Серед них - "Коаліція за зміни" (19%), "Єдність" (на базі Національного руху) (16%), "Сильна Грузія" (9%), "Гахарія - За Грузію" (8%).

"Вирішальні" вибори та роль президента

Багато ЗМІ називають парламентські вибори у Грузії "вирішальними", оскільки фактично грузини оберуть курс - до ЄС чи Росії. Крім того, вибори проходяться на тлі конфронтації з США та Євросоюзом.

Аналітики не виключають можливих фальсифікацій, а також прогнозують, що вибори можуть закінчитися мітингами та демонстраціями.

Правляча "Грузинська мрія" вже заявила про свою перемогу та закликала опозицію "примиритися" з результатами, які увечері оголосить Центрвиборчком.

Велику роль у виборах грає президентка Грузії Саломе Зурабишвілі. Вона відкрито підтримала опозицію та європейський курс Грузії. Зурабишвілі звинуватила правлячу партію у зміні зовнішньополітичного курсу і саме вона запропонувала опозиції єдиний план дій.

Саломе Зурабишвілі вже проголосувала на виборах і зробила заяву.

"Я не голосувала за когось, цього разу проголосувала за щось. Я проголосувала за нову Грузію, за ту Грузію, заради якої я приїхала до цієї країни 22 роки тому. Я проголосувала за ту Грузію, за яку молилися всі мої батьки, за яку молиться вся Грузія. Цієї ночі ми всі будемо переможцями. Ніхто не буде засмучений, бо переможе Грузія", - сказала вона.

Фото: президент Грузії проголосувала на виборах (ekhokavkaza.com)