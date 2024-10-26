Самые напряженные за последние годы. В Грузии проходят парламентские выборы

Как проходят выборы

Это 11-ые парламентские выборы в Грузии и 35-ые за период после восстановления независимости. В этом году в Грузии впервые выборы проводятся в субботу, а не традиционно в воскресенье. Накануне в пятницу был выходной.

СМИ сообщают, что ожидается повышенная явка на выборах. В сети пишут об ажиотаже на вокзалах, поскольку из больших городов люди выезжают в места регистрации, чтобы проголосовать.

Всего в Грузии официально зарегистрировано около 3,5 млн избирателей, 54% из них - это женщины. В Грузии работает 3100 избирательных участков и еще 67 участков за границей. В Украине участки не открыли из-за войны.

Впервые парламент Грузии будет выбираться не по смешанной, а только по пропорциональной системе (по партийным спискам). Кроме того, впервые будут массово использоваться электронные средства. Речь идет об аппаратах верификации избирателей и подсчете голосов.

Главные претенденты

По результатам выборов в парламент изберут 150 депутатов. Пройдут партии, которые наберут не менее 5% голосов. Первые предварительные результаты станут известны примерно через два часа после закрытия избирательных участков.

В Грузии как парламентской республике партия, которая наберет большинство голосов, сформирует правительство и определит внутреннюю и внешнюю политику страны на ближайшие четыре года.

Главная борьба будет между оппозиционными партиями и пророссийской "Грузинской мечтой", которая руководит страной уже 12 лет.

Согласно исследованию британской компании SAVANTA, у "Грузинской мечты" поддержка 35% населения. Четыре проевропейских оппозиционных блока вместе могут рассчитывать на 52%. Среди них - "Коалиция за перемены" (19%), "Единство" (16%), "Сильная Грузия" (9%), "Гахария - За Грузию" (8%).

"Решающие" выборы и роль президента

Многие СМИ называют парламентские выборы в Грузии "решающими", поскольку фактически грузины изберут курс - в ЕС или Россию. Кроме того, выборы проходят на фоне конфронтации с США и Евросоюзом.

Аналитики не исключают возможных фальсификаций, а также прогнозируют, что выборы могут закончиться митингами и демонстрациями.

Правящая "Грузинская мечта" уже заявила о своей победе и призвала оппозицию "примириться" с результатами, которые вечером объявит Центризбирком.

Большую роль в выборах играет президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она открыто поддержала оппозицию и европейский курс Грузии. Зурабишвили обвинила правящую партию в изменении внешнеполитического курса и именно она предложила оппозиции единый план действий.

Саломе Зурабишвили уже проголосовала на выборах и сделала заявление.

"Я не голосовала за кого-то, на этот раз я проголосовала за что-то. Я проголосовала за новую Грузию, за ту Грузию, ради которой я приехала в эту страну 22 года назад. Я проголосовала за ту Грузию, за которую молились все мои предки, за которую молится вся Грузия. Этой ночью мы все будем победителями. Никто не будет огорчен, потому что победит Грузия", - сказала она.

Фото: президент Грузии проголосовала на выборах (ekhokavkaza.com)