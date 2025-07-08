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Наймолодшого захисника "Азовсталі" посмертно нагородили званням Героя України

Вівторок 08 липня 2025 13:59
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Наймолодшого захисника "Азовсталі" посмертно нагородили званням Героя України Фото: наймолодшого захисника "Азовсталі" посмертно нагородили званням Героя України ("Суспільне")
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський присвоїв захиснику "Азовсталі" Назарію Гринцевичу з позивним "Грєнка" звання Героя України посмертно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота зірка" Гринцевичу Назарію Андрійовичу – молодшому лейтенанту (посмертно)", - йдеться у тексті указу.

Наймолодшого захисника &quot;Азовсталі&quot; посмертно нагородили званням Героя України

Що відомо про Назарія Гринцевича

Назарій Гринцевич з позивним "Грєнка" вступив в артилерійський підрозділ "Азову" у 18 років. Після початку повномасштабного вторгнення був наймолодшим "азовцем"-захисником Маріуполя. Зустрів своє дев’ятнадцятиріччя на "Азовсталі".

Повідомляється, що Гринцевич пробув у російському полоні 4 місяці. Після звільнення з полону Назарій повернувся до бойової роботи. Був одним із засновників спецпідрозділу артилерійської розвідки "Контакт12" у складі бригадної артилерійської групи.

Назарій "Грєнка" Гринцевич загинув 6 травня 2024 року під час виконання бойового завдання на Кремінському напрямку.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський дав звання Герой України пілоту Максиму Устименку, який загинув під час відбиття масованої атаки РФ.

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