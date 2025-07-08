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Самого молодого защитника "Азовстали" посмертно наградили званием Героя Украины

Вторник 08 июля 2025 13:59
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Самого молодого защитника "Азовстали" посмертно наградили званием Героя Украины Фото: самого молодого защитника "Азовстали" посмертно наградили званием Героя Украины ("Суспільне")
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил защитнику "Азовстали" Назарию Гринцевичу с позывным "Гранка" звание Героя Украины посмертно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая звезда" Гринцевичу Назарию Андреевичу - младшему лейтенанту (посмертно)", - говорится в тексте указа.

Самого молодого защитника &quot;Азовстали&quot; посмертно наградили званием Героя Украины

Что известно о Назарии Гринцевиче

Назарий Гринцевич с позывным "Гринка" вступил в артиллерийское подразделение "Азова" в 18 лет. После начала полномасштабного вторжения был самым молодым "азовцем"-защитником Мариуполя. Встретил свое девятнадцатилетие на "Азовстали".

Сообщается, что Гринцевич пробыл в российском плену 4 месяца. После освобождения из плена Назарий вернулся к боевой работе. Был одним из основателей спецподразделения артиллерийской разведки "Контакт12" в составе бригадной артиллерийской группы.

Назарий "Гринка" Гринцевич погиб 6 мая 2024 года во время выполнения боевого задания на Кременском направлении.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский дал звание Герой Украины пилоту Максиму Устименко, который погиб во время отражения массированной атаки РФ.

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