Наймолодший клуб НХЛ вперше в історії пробився в плей-офф

Команда Дейва Гекстола вперше в нетривалій історії здобула путівку в плей-офф. "Кракен" гарантували місце в розіграші Кубка Стенлі після перемоги над "Арізоною" (4:2).

"Сіетл" набрав 96 очок за 78 матчів і йде на 4-й сходинці Тихоокеанського дивізіону. Водночас "Кракен" посідає перше з двох зарезервованих для Західної конференцій місць вайлдкард у плей-офф. Підопічні Гекстола оновили показник найкращого прогресу за очками в історії НХЛ для клубів-новачків.

"Сіетл" дебютував у лізі в сезоні 2021/22. Тоді "Кракен" набрали 60 пунктів (82 поєдинки) та завершили виступи після регулярного чемпіонату. Для оновлення рекорду команда зі штату Вашингтон ще матиме 4 матчі.

Наразі визначилися 13 із 16-ти учасників плей-офф сезону. Першою сформованою парою стартового раунду стало протистояння "Торонто" – "Тампа-Бей". Початок розіграшу Кубка Стенлі запланований на 17 квітня.