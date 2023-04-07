Самый молодой клуб НХЛ впервые в истории пробился в плей-офф

Команда Дэйва Хэкстола впервые в непродолжительной истории завоевала путевку в плей-офф. "Кракен" гарантировали место в розыгрыше Кубка Стэнли после победы над "Аризоной" (4:2).

"Сиэтл" набрал 96 очков после 78-ми матчей и идет на 4-й строчке Тихоокеанского дивизиона. В то же время "Кракен" занимает первое из двух зарезервированных для Западной конференций мест уайлд-кард в плей-офф. Подопечные Хэкстола обновили показатель лучшего прогресса по очкам в истории НХЛ для клубов-новичков.

"Сиэтл" дебютировал в лиге в сезоне 2021/22. Тогда "Кракен" набрали 60 пунктов (82 поединка) и завершили выступления после регулярного чемпионата. Для обновления рекорда у команды из штата Вашингтон будет еще 4 матча.

В данный момент пределились 13 из 16-ти участников плей-офф сезона. Первой сформированной парой стартового раунда стало противостояние "Торонто" – "Тампа-Бэй". Начало розыгрыша Кубка Стэнли запланировано на 17 апреля.