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Самый молодой клуб НХЛ впервые в истории пробился в плей-офф

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Сиэтл, Пятница 07 апреля 2023 12:51
Самый молодой клуб НХЛ впервые в истории пробился в плей-офф Фото: "Кракен" празднуют дебютный выход в плей-офф (twitter.com/SeattleKraken)
Автор: Антон Федорцив

Во втором сезоне выступлений под эгидой Национальной хоккейной лиги "Сиэтл Кракен" вышел в стадию матчей на вылет после регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Команда Дэйва Хэкстола впервые в непродолжительной истории завоевала путевку в плей-офф. "Кракен" гарантировали место в розыгрыше Кубка Стэнли после победы над "Аризоной" (4:2).

"Сиэтл" набрал 96 очков после 78-ми матчей и идет на 4-й строчке Тихоокеанского дивизиона. В то же время "Кракен" занимает первое из двух зарезервированных для Западной конференций мест уайлд-кард в плей-офф. Подопечные Хэкстола обновили показатель лучшего прогресса по очкам в истории НХЛ для клубов-новичков.

"Сиэтл" дебютировал в лиге в сезоне 2021/22. Тогда "Кракен" набрали 60 пунктов (82 поединка) и завершили выступления после регулярного чемпионата. Для обновления рекорда у команды из штата Вашингтон будет еще 4 матча.

В данный момент пределились 13 из 16-ти участников плей-офф сезона. Первой сформированной парой стартового раунда стало противостояние "Торонто" – "Тампа-Бэй". Начало розыгрыша Кубка Стэнли запланировано на 17 апреля.

К слову, ранее центрфорвард "Нью-Джерси" Хьюз возглавил хит-парад звезд с четырьмя набранными пунктами.

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