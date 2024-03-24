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Наймолодший в історії. Стало відомо, хто стане новим прем'єром Ірландії

Фото: Саймон Харріс (flickr.com/hsepics)
Автор: Каріна Левицька

В Ірландії визначили ім’я наступного прем'єра, після того, як жоден інший кандидат не взяв участі в конкурсі на лідерство

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Очікується, що Саймон Гарріс, який наразі є міністром вищої освіти Ірландії, стане новим лідером ірландської партії "Фіне Гаель".

Він замінить нинішнього прем'єра Лео Варадкара, який оголосив у середу, що йде у відставку.

За даними видання, ім'я лідера партії буде оголошено по завершенню партійного з'їзду в неділю в Атлоні. За правилами, якщо буде висунута лише одна людина, офіцер, який повернеться, затвердить цю особу на посаді лідера партії.

Ставлення до Гарріса всередині країни

Гарріс був фаворитом з самого початку, і багато хто підтримував 37-річного міністра ще до того, як розпочалося висування кандидатів.

Серед тих, хто підтримав пана Гарріса, були міністр юстиції Хелен МакЕнті, міністр фінансів Паскаль Донохо і міністр соцзахисту Хізер Хамфріс.

Виступаючи в п'ятницю, Гарріс сказав, що він "приголомшений і зворушений" підтримкою, яку він отримав за останні кілька днів.

 

 

Нагадаємо, що у середу 20 березня прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що піде з поста.

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Ірландія