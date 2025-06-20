Масштабне посилення ППО. На Схід передали техніку на 143 млн гривень

Фонд "Повернись живим" разом з Новою поштою передали обладнання військовим частинам Повітряного командування "Схід" на 143,5 млн гривень. Це найбільша видача техніки для посилення протиповітряної оборони, що відбулась завдяки їх партнерству.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компаній.

Як зазначається, усе обладнання у сукупності формує цілісну оборонну систему, що вже працює на бойових позиціях, зокрема на Сумському, Харківському і Донецькому напрямках, які перебувають під постійними атаками з повітря.

Вона включає розвідку, РЕБ, захищений зв’язок, FPV-дрони, транспорт і підготовлені екіпажі. Ці компоненти дозволяють виявляти ворожі дрони, глушити їхні сигнали та знищувати ще до того, як ті встигають навести удар.

"Ворог масово використовує розвіддрони для коригування вогню. Щоб їх виявити й знищити, потрібна злагоджена робота: зв’язок, мобільність, дрони. Ми отримали все це в межах проєкту і тепер можемо діяти швидше й точніше. Наші екіпажі вже збивають Орлани, Supercam, Zala", - говорить Джин, військовий Повітряного командування "Схід".

Яке обладнання передали "Повернись живим" і Нова пошта

350 FPV-дронів - для знищення ворожих розвідувальних апаратів;

84 рюкзаки зв’язку - для швидкого й захищеного обміну інформацією між підрозділами;

28 одиниць транспорту - щоб оперативно доставляти людей і техніку на позиції;

25 носимих комплектів зв’язку й управління - для координації роботи всієї системи;

16 комплексів РЕБ - для подавлення сигналів ворожих дронів;

16 комплектів РЕР - для виявлення та ідентифікації повітряних загроз.

Вартість майна - 143 552 057 грн.

Чому цей проєкт особливий

У "Новій пошті" кажуть - цей проєкт став особистим для всіх, хто живе й працює в Україні.

"Кожен з нас - клієнт Нової пошти, наші співробітники, партнери - живемо у країні, яку щодня атакують з повітря. Ми не можемо стояти осторонь, коли відчуваємо цю загрозу на собі. Саме тому ми фокусуємось на посиленні Повітряних Сил, щоб захистити небо", - коментує Олена Плахова, директорка з управління репутацією Нової пошти.