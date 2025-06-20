Масштабное усиление ПВО. На Восток передали технику на 143 млн гривен

Фонд "Повернись живим" вместе с Новой почтой передали оборудование военным частям Воздушного командования "Схід" на 143,5 млн гривен. Это самая большая выдача техники для усиления противовоздушной обороны, которая состоялась благодаря их партнерству.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компаний.

Как отмечается, все оборудование в совокупности формирует целостную оборонительную систему, которая уже работает на боевых позициях, в частности на Сумском, Харьковском и Донецком направлениях, которые находятся под постоянными атаками с воздуха.

Она включает разведку, РЭБ, защищенную связь, FPV-дроны, транспорт и подготовленные экипажи. Эти компоненты позволяют обнаруживать вражеские дроны, глушить их сигналы и уничтожать еще до того, как те успевают нанести удар.

"Враг массово использует разведдроны для корректировки огня. Чтобы их обнаружить и уничтожить, нужна слаженная работа: связь, мобильность, дроны. Мы получили все это в рамках проекта и теперь можем действовать быстрее и точнее. Наши экипажи уже сбивают Орланы, Supercam, Zala", - говорит Джин, военный Воздушного командования "Схід".

Какое оборудование передали "Повернись живым" и Новая почта

350 FPV-дронов - для уничтожения вражеских разведывательных аппаратов;

84 рюкзака связи - для быстрого и защищенного обмена информацией между подразделениями;

28 единиц транспорта - чтобы оперативно доставлять людей и технику на позиции;

25 носимых комплектов связи и управления - для координации работы всей системы;

16 комплексов РЭБ - для подавления сигналов вражеских дронов;

16 комплектов РЭР - для выявления и идентификации воздушных угроз.

Стоимость имущества - 143 552 057 грн.

Почему этот проект особенный

В "Новой почте" говорят - этот проект стал личным для всех, кто живет и работает в Украине.

"Каждый из нас - клиент "Новой почты", наши сотрудники, партнеры - живем в стране, которую ежедневно атакуют с воздуха. Мы не можем стоять в стороне, когда чувствуем эту угрозу на себе. Именно поэтому мы фокусируемся на усилении Воздушных Сил, чтобы защитить небо", - комментирует Елена Плахова, директор по управлению репутацией "Новой почты".