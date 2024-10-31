Наймасштабніша автомобільна подія в Україні: понад 400 ексклюзивних авто в одному місці

Жодна машина не виглядала буденно: великі колісні диски, покращені гальмівні диски і колодки, різнокольорові плівки на кузові, підсвітки нижньої частини і багато-багато інших доопрацювань.

Автомобілі зайняли як частину внутрішнього простору торговельного центру, так і більше 400 паркувальних місць на вуличному майданчику.

Поряд зі звичайними на перший погляд Honda Civic та BMW e36 стояли Nissan Silvia, Toyota Supra, BMW M3 та M4 останніх випусків і багато інших цікавих екземплярів, котрі кожного дня не зустрінеш на дорозі.

Формат події цілком можна назвати унікальним. Оскільки були представлені не лише автомобілі, але і різні автоклуби та проєкти у єдиному екземплярі.

Наприклад, клуб власників AUDI TT відмічав своє 7-річчя, власники Chevrolet Camaro запросили аніматорів у костюмах трансформерів, щоб розважити маленьких відвідувачів.

Не обійшлося також і без презентацій: було представлено унікальний БМВ Е46 підготовлений спеціально для дріфту з повністю ручним управлінням, розроблений спеціально для наших героїв. Автоспорт доступний кожному і ніхто не повинен почуватися так, ніби це щось недосяжне. Наразі створений пілотний зразок. Його можна протестувати та замовити переобладнане авто під свої потреби та бажання.

Подія тривала два дні. Всі власники та автори проєктів були присутні на території. Відвідувачі мали змогу зробити фото або навіть посидіти в авто своєї мрії.

Такі ініціативи вкрай важливі особливо у наші часи. Яскраві події допомагають відволікатися і переживати найтемніші моменти.