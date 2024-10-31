Самое масштабное автомобильное событие в Украине: более 400 эксклюзивных автомобилей в одном месте

Ни одна машина не выглядела обыденно: большие колесные диски, улучшенные тормозные диски и колодки, разноцветные пленки на кузове, подсветки нижней части и многие другие доработки.

Автомобили заняли как часть внутреннего пространства торгового центра, так и более 400 парковок на уличной площадке.

Наряду с обычными на первый взгляд Honda Civic и BMW e36 стояли Nissan Silvia, Toyota Supra, BMW M3 и M4 последних выпусков и многие другие интересные экземпляры, которые каждый день не встретишь на дороге.

Формат события вполне можно назвать уникальным. Поскольку были представлены не только автомобили, но и разные автоклубы и проекты в единственном экземпляре.

К примеру, клуб владельцев AUDI TT отмечал свое 7-летие, владельцы Chevrolet Camaro пригласили аниматоров в костюмах трансформеров, чтобы развлечь маленьких посетителей.

Не обошлось также и без презентаций: был представлен уникальный БМВ Е46, подготовленный специально для дрифта с полностью ручным управлением, разработанный специально для наших героев. Автоспорт доступен каждому и никто не должен чувствовать себя так, будто это что-то недостижимое. В настоящее время создан пилотный образец. Его можно протестировать и заказать переоборудованный автомобиль под свои нужды и желания.

Событие длилось два дня. Все владельцы и авторы проектов присутствовали на территории. Посетители имели возможность сделать фото или даже посидеть в своей мечте.

Такие инициативы крайне важны особенно в наше время. Яркие события помогают отвлекаться и переживать самые темные моменты.