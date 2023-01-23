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Найманців ПВК "Вагнера" на війні в Україні стало вп'ятеро менше, - ЗМІ

Фото: найманців ПВК "Вагнера" на війні в Україні стало вп'ятеро менше (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

У ПВК "Вагнера" із 50 тисяч російських ув'язнених, що були завербовані для участі у війні в Україні, наразі залишилося лише десять тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Русь сидящая" та російське видання "Meduza".

Нагадаємо, під час одного з перехоплень українська розвідка дізналась, що група озброєних кулеметами росіян попутками втекли з України, після чого самостійно здались в поліцію.

Раніше Генштаб України повідомляв, що військові Росії активно розшукують своїх дезертирів на тимчасово окупованих територіях.

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