Наемников ЧВК "Вагнера" на войне в Украине стало в пять раз меньше, - СМИ

В ЧВК "Вагнера" из 50 тысяч российских заключенных, которые были завербованы для участия в войне в Украине, осталось всего десять тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Русь сидящая" и российское издание "Meduza" .

Напомним, во время одного из перехватов украинская разведка узнала, что группа вооруженных пулеметами россиян попутками сбежала из Украины, после чего самостоятельно сдалась в полицию.

Ранее Генштаб Украины сообщал, что военные России активно разыскивают своих дезертиров на временно оккупированных территориях.

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