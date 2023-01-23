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Наемников ЧВК "Вагнера" на войне в Украине стало в пять раз меньше, - СМИ

Фото: наемников ЧВК "Вагнера" на войне в Украине стало в пять раз меньше (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В ЧВК "Вагнера" из 50 тысяч российских заключенных, которые были завербованы для участия в войне в Украине, осталось всего десять тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Русь сидящая" и российское издание "Meduza".

Напомним, во время одного из перехватов украинская разведка узнала, что группа вооруженных пулеметами россиян попутками сбежала из Украины, после чего самостоятельно сдалась в полицию.

Ранее Генштаб Украины сообщал, что военные России активно разыскивают своих дезертиров на временно оккупированных территориях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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