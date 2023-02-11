Найманці "Вагнера" допомагають Сербії готувати напад, - президентка Косова

Османі заявила, що секретна операція покликана закласти основу для можливого гібридного нападу Сербії з метою захоплення косовської території.

"Вони привозять зброю і форму, але формально не є частиною сербської армії. Сербія хоче досягти своїх цілей, не називаючи це військовою операцією", - сказала Османі.

За її словами, мета Сербії підготувати ситуацію для можливої анексії, однак не за допомогою традиційної військової операції, а за допомогою гібридної атаки.

Ймовірні приготування Сербії мають паралелі з анексією Криму Росією 2014 року, коли російські солдати у формі без знаків розрізнення, прозвані "зеленими чоловічками", підготували ґрунт для захоплення півострова.

"Якщо ви подивитеся на те, що Путін зробив у 2014 році, то це повна копія, це та ж сама програма дій. Спочатку він використовував росіян, які там жили, потім він створював всілякі операції під фальшивим прапором, а потім послав ці воєнізовані групи", - сказала Османі.

Президентка Косова заявила, що Белград продовжує нагнітати напруженість у регіоні у співпраці з російською групою "Вагнера",яка нещодавно почала розміщувати оголошення про найняття сербських новобранців для участі у війні в Україні.

"Є чіткі докази того, що сербські воєнізовані групи планували й організовували це (з групою "Вагнера" - ред.) Скільки їх було на кордоні або всередині (території Косова - ред.) - це питання, яке ще розслідується", - додала вона.