Наемники "Вагнера" помогают Сербии готовить нападение, - президент Косово

Османи заявила, что секретная операция призвана заложить основу для возможного гибридного нападения Сербии с целью захвата косовской территории.

"Они привозят оружие и форму, но формально не являются частью сербской армии. Сербия хочет добиться своих целей, не называя это военной операцией", - сказала Османи.

По ее словам, цель Сербии подготовить ситуацию для возможной аннексии, однако не с помощью традиционной военной операции, а с помощью гибридной атаки.

Вероятные приготовления Сербии имеют параллели с аннексией Крыма Россией 2014 года, когда российские солдаты в форме без знаков различия, прозванные "зелеными человечками", подготовили почву для захвата полуострова.

"Если вы посмотрите на то, что Путин сделал в 2014 году, то это полная копия, это та же программа действий. Сначала он использовал россиян, которые там жили, потом он создавал всевозможные операции под фальшивым флагом, а затем послал эти военизированные группы ", - сказала Османи.

Президент Косова заявила, что Белград продолжает нагнетать напряженность в регионе в сотрудничестве с российской группой "Вагнера", которая недавно начала размещать объявления о найме сербских новобранцев для участия в войне в Украине.

"Есть четкие доказательства того, что сербские военизированные группы планировали и организовывали это (с группой "Вагнера" - ред.). Сколько их было на границе или внутри (территории Косово - ред.) - это еще расследуемый вопрос", - добавила она.