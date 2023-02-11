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Наемники "Вагнера" помогают Сербии готовить нападение, - президент Косово

Фото: президент Косово Вьоса Османи (flickr.com.vladakg)
Автор: РБК-Украина

Президент Косова Вьоса Османи предупредила о возможном нападении на страну, поскольку "вагнеровцы" в сотрудничестве с сербскими военизированными формированиями, завозят в Косово контрабандное оружие и военную форму без опознавательных знаков.

Об этом говорила президент Косово Вьоса Османи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью Telegraph .

Османи заявила, что секретная операция призвана заложить основу для возможного гибридного нападения Сербии с целью захвата косовской территории.

"Они привозят оружие и форму, но формально не являются частью сербской армии. Сербия хочет добиться своих целей, не называя это военной операцией", - сказала Османи.

По ее словам, цель Сербии подготовить ситуацию для возможной аннексии, однако не с помощью традиционной военной операции, а с помощью гибридной атаки.

Вероятные приготовления Сербии имеют параллели с аннексией Крыма Россией 2014 года, когда российские солдаты в форме без знаков различия, прозванные "зелеными человечками", подготовили почву для захвата полуострова.

"Если вы посмотрите на то, что Путин сделал в 2014 году, то это полная копия, это та же программа действий. Сначала он использовал россиян, которые там жили, потом он создавал всевозможные операции под фальшивым флагом, а затем послал эти военизированные группы ", - сказала Османи.

Президент Косова заявила, что Белград продолжает нагнетать напряженность в регионе в сотрудничестве с российской группой "Вагнера", которая недавно начала размещать объявления о найме сербских новобранцев для участия в войне в Украине.

"Есть четкие доказательства того, что сербские военизированные группы планировали и организовывали это (с группой "Вагнера" - ред.). Сколько их было на границе или внутри (территории Косово - ред.) - это еще расследуемый вопрос", - добавила она.

Напомним, премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что соглашается на воплощение разработанного в Европейском Союзе плана нормализации отношений с Сербией.

Согласно этому плану, Сербия больше не будет возражать против членства Косово в любой международной организации, а Косово дает согласие на создание нового органа, имеющего право говорить от имени всех 10 муниципалитетов Косово, где сербы составляют большинство.

Также обе страны обязуются поддерживать вступление друг друга в ЕС, а также продолжат диалог при посредничестве ЕС для заключения юридически обязывающего всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений.

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КосовоСербияВагнеровцы