Найманці ПВК "Вагнера" влаштували сутички з прикордонниками в Білорусі, - ЦНС

В Білорусі, в Гомельській області, відбулась сутичка між місцевими прикордонниками та найманцями з ПВК "Вагнера", яких депортували з РФ після невдалого бунту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного супротиву.
Так, за повідомленнями місцевого підпілля в районі міста Наровля Гомельської області почалося облаштування приміщень для розміщення передових груп "Вагнера".
"Терористи вже 19 липня провели рекогностування (розвідку місцевості) поблизу населеного пункту Дятлик, що поблизу кордону з Україною", - йдеться в повідомленні.
Як додали в Центрі, відбулася сутичка між найманцями та прикордонниками Білорусі. В підсумку, останні відійшли і не "перешкоджали" роботі "вагнерівців".
"Вагнерівці" в Білорусі
Найманці ПВК "Вагнера" стали мігрувати до Білорусі після невдалого бунту в Росії, коли вони разом зі своїм засновником Євгеном Пригожіним не змогли дійти до Москви близько 200 км. Проти Пригожина в РФ закрили кримінальну справу за умови того, що він виїде до Білорусі.
В останні дні до Білорусі прибули щонайменше дві колони "вагнерівців" у складі з 80 та 30 фур. Крім того, спільні навчання найманців ПВК "Вагнера" та білоруських спецназівців пройдуть на полігоні неподалік кордону з Польщею.
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