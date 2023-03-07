Найманці ПВК "Вагнера" виявилися "трохи кращими за російські сили", - глава Пентагону

ПВК "Вагнера" показала себе у війні в Україні ефективніше, ніж регулярна російська армія. При цьому методи вагнерівців були цікавими, але немислимими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна.

"Вони використовували каторжників, ув'язнених, щоб регулярно керувати своїм наступом, проте я не думаю, що вони продовжують вербувати із в'язниць. Але ці типи методів були справді цікавими, відверто кажучи, немислимими", - сказав Остін.

При цьому, за словами очільника Пентагону, США бачили, як багато ув'язнених швидко гинули на полі бою.

"Але ви знаєте, вони трохи кращі за російські сили. Ми не бачили зразкових дій російських військ у великих масштабах", - резюмував він.