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Найманці чи з армії Лукашенка? Військові сказали, яких білорусів помітили в Кирилівці

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Кирилівка, П'ятниця 27 січня 2023 09:08
Найманці чи з армії Лукашенка? Військові сказали, яких білорусів помітили в Кирилівці Фото: військові сказали, яких білорусів помітили в окупованій Кирилівці (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В окупованій Кирилівці нещодавно помітили білоруських військових. Мова може йти про найманців, але це точно не представники армії Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Євгенія Єріна в ефірі телемарафону.

"Про цю ситуацію відомо не багато. Може, у мера Мелітополя більше там "очей"...Що стосується якихось білоруських найманців, то якщо вони там і є, то це якась невелика група, на яку в цілому можна не звертати увагу. Єдине, що можна сказати - саме штатних лінійних підрозділів білоруської армії на даний час там немає", - розповів Єрін.

Що сталося

Нагадаємо, вчора, 25 мер Мелітополя Іван Федоров, посилаючись на дані місцевих мешканців повідомив, що на території Кирилівки підвищується присутність окупантів. Зокрема, в селище заїжджають білоруські військові і в них нібито шеврони вітебського підрозділу.

Згодом українські військові відреагували. Там заявляли, що перевіряють цю інформацію, а вже сьогодні стало точно відомо, що саме кадрових військових армії Білорусі в Кирилівці немає.

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Білорусь Запорожская область Кирилловка
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