Найкумедніші прізвища українців, аналогів яких немає у цілому світі: а ви їх чули?

Прізвища, які здивують навіть найзатятішого мовознавця

У сучасній Україні досі можна зустріти носіїв таких незвичних прізвищ:

Сопливий - 4 власники

Уродов - 2 представники

Барига - 1 носій у Рівненській області

Прищ - 200 українців із цим прізвищем

Мохнаткіна - 25 людей

Лярва - 1 особа на Тернопільщині

Смердюк - 7 представників

Ананідзе - 6 носіїв

Ці імена часто виникали як наслідок кумедних ситуацій або були способом вирізнити людину в громаді. Згодом такі прізвища закріпилися і стали частиною родинної ідентичності.

Спадок козацької доби

Не менш цікаві прізвища, що дійшли до наших днів ще з часів козаччини:

Дригало - 93 носії на Київщині

Добридень - 526 осіб на Тернопільщині та Одещині

Свинобоєв - 12 людей на Черкащині та Київщині

Непийвода - 1107 носіїв на Вінниччині та Івано-Франківщині

Підкуймуха - 103 мешканці Львівщини

Пупкін - 9 представників на Хмельниччині та Київщині

Верещака - 1787 носіїв на Полтавщині й Харківщині

Колобок - 1 людина у Запорізькій області

Неїжборщ - 20 осіб на Сумщині та Полтавщині

Такі прізвища не просто вирізняють своїх носіїв - вони є живим свідченням історії, народного гумору та мовної самобутності українців.

У світі важко знайти щось подібне, і саме тому ці родові імена викликають стійкий інтерес дослідників і громадськості.