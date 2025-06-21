Найкумедніші прізвища українців, аналогів яких немає у цілому світі: а ви їх чули?

Деякі прізвища можуть викликати усмішку, інші - подив або навіть гордість. В Україні збереглося чимало родових імен, які виникли з жартівливих прізвиськ, професій, особливостей зовнішності чи характеру, або ж мають топонімічне походження.
Яке походження мають прізвища, що звучать, як насмішка, розповідає РБК-Україна з посиланням на генеалогічне товариство Рідні.
У сучасній Україні досі можна зустріти носіїв таких незвичних прізвищ:
Ці імена часто виникали як наслідок кумедних ситуацій або були способом вирізнити людину в громаді. Згодом такі прізвища закріпилися і стали частиною родинної ідентичності.
Не менш цікаві прізвища, що дійшли до наших днів ще з часів козаччини:
Такі прізвища не просто вирізняють своїх носіїв - вони є живим свідченням історії, народного гумору та мовної самобутності українців.
У світі важко знайти щось подібне, і саме тому ці родові імена викликають стійкий інтерес дослідників і громадськості.
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