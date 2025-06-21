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Найкумедніші прізвища українців, аналогів яких немає у цілому світі: а ви їх чули?

Найкумедніші українські прізвища, які існують й досі (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Деякі прізвища можуть викликати усмішку, інші - подив або навіть гордість. В Україні збереглося чимало родових імен, які виникли з жартівливих прізвиськ, професій, особливостей зовнішності чи характеру, або ж мають топонімічне походження.

Яке походження мають прізвища, що звучать, як насмішка, розповідає РБК-Україна з посиланням на генеалогічне товариство Рідні.

Прізвища, які здивують навіть найзатятішого мовознавця

У сучасній Україні досі можна зустріти носіїв таких незвичних прізвищ:

  • Сопливий - 4 власники
  • Уродов - 2 представники
  • Барига - 1 носій у Рівненській області
  • Прищ - 200 українців із цим прізвищем
  • Мохнаткіна - 25 людей
  • Лярва - 1 особа на Тернопільщині
  • Смердюк - 7 представників
  • Ананідзе - 6 носіїв

Ці імена часто виникали як наслідок кумедних ситуацій або були способом вирізнити людину в громаді. Згодом такі прізвища закріпилися і стали частиною родинної ідентичності.

Спадок козацької доби

Не менш цікаві прізвища, що дійшли до наших днів ще з часів козаччини:

  • Дригало - 93 носії на Київщині
  • Добридень - 526 осіб на Тернопільщині та Одещині
  • Свинобоєв - 12 людей на Черкащині та Київщині
  • Непийвода - 1107 носіїв на Вінниччині та Івано-Франківщині
  • Підкуймуха - 103 мешканці Львівщини
  • Пупкін - 9 представників на Хмельниччині та Київщині
  • Верещака - 1787 носіїв на Полтавщині й Харківщині
  • Колобок - 1 людина у Запорізькій області
  • Неїжборщ - 20 осіб на Сумщині та Полтавщині

Такі прізвища не просто вирізняють своїх носіїв - вони є живим свідченням історії, народного гумору та мовної самобутності українців.

У світі важко знайти щось подібне, і саме тому ці родові імена викликають стійкий інтерес дослідників і громадськості.    

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