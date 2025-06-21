Самые забавные фамилии украинцев, аналогов которых нет во всем мире: а вы их слышали?

Некоторые фамилии могут вызвать улыбку, другие - удивление или даже гордость. В Украине сохранилось немало родовых имен, которые возникли из шуточных прозвищ, профессий, особенностей внешности или характера, или же имеют топонимическое происхождение.
Какое происхождение имеют фамилии, звучащие, как насмешка, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на генеалогическое общество Рідні.
В современной Украине до сих пор можно встретить носителей таких необычных фамилий:
Эти имена часто возникали как следствие забавных ситуаций или были способом выделить человека в обществе. Впоследствии такие фамилии закрепились и стали частью семейной идентичности.
Не менее интересные фамилии, дошедшие до наших дней еще со времен казачества:
Такие фамилии не просто отличают своих носителей - они являются живым свидетельством истории, народного юмора и языковой самобытности украинцев.
В мире трудно найти что-то подобное, и именно поэтому эти родовые имена вызывают устойчивый интерес исследователей и общественности.
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