З найкращою прохідністю: вибираємо ТОП-5 позашляховиків до 20 тисяч доларів

Шукаючи на вторинному ринку серйозний позашляховик, треба мати на увазі два основних застереження, адже даний сегмент ринку давно вже став специфічним в усьому світі. По-перше, дуже часто такі машини мають не лише високу прохідність, а й високий статус – за який доводиться переплачувати і при купівлі, і при обслуговуванні. А по-друге, коли вже ці авто створені для важких умов, попередні власники не соромляться їх цими важкими умовами навантажувати. Тож між цими двома вогнями і доводиться маневрувати покупцеві ненового позашляховика.

Toyota LC Prado J120 (2002 – 2009 рр.)

Один з наймасовіших “реальних” позашляховиків в Україні, при тому один з найдорожчих. У відведені нами 20 тис. доларів вписуються лише екземпляри 3-го, позаминулого покоління, але за цю суму можна знайти добре збережений автомобіль. Власне, всі відомі в країні покоління “Прадо” мають схожу конструкцію: міцну класичну раму, нерозрізний задній міст, роздавальну коробку повнопривідної трансмісії. Завдяки вбудованому диференціалу (з автоматичною зміною розподілу моменту) “роздатка” дозволяє постійно їздити в режимі 4х4, а на слабких грунтах чи у снігу цей “диф” можна заблокувати. Блокування міжколісних диференціалів імітує електроніка (на потужних версіях). Але, певно, головна відмінність Prado від інших – надійність і довговічність, визначні навіть на фоні багатьох інших моделей Toyota. Машина як правило щедро укомплектована, причому більшість “Прадо” має бензиновий двигун, 2,7- чи 4,0-літровий. Обидва, до речі, не страждають поганим апетитом.

В природі існує коротка версія J120 з тридверним кузовом, зрідка на такий можна натрапити і в Україні. В свою чергу “п’ятидверки” можуть бути у 8-місному виконанні, з розкладним диванчиком у багажнику. Крім високої прохідності та надійності, Toyota Land Cruiser Prado цінують за комфортну на вибоїнах підвіску.

ЛуАЗ-969 (1967 – 2002 рр.)

Автомобіль для тих, кому потрібен в першу чергу транспорт для бездоріжжя, а комфорт і міркування престижу на другому місці. Всюдихід луцького виробництва має феноменальну прохідність, яка легко пояснюється його конструкцією. Колісні редуктори і кліренс 28 см, величезні ходи торсіонної підвіски, жорстке підключення повного приводу, блокування заднього “дифа”, “повзуча” передача у коробці і тихохідний тяговитий двигун – такому арсеналу позаздрять деякі армійські тягачі. Утилітарний кузов не шкода подряпати на природі, а штатний опалювач (коли він справний) влаштовує під брезентовим дахом справжню “Африку” навіть у морози. Недолік у “Волинянки” один, але вагомий – через купу причин машина не відрізняється надійністю. Радимо шукати пізню модифікацію “Волинянки” з 53-сильним мотором від “Таврії” – ЛуАЗ-1302. Завдяки агрегату нового покоління вона набагато надійніша за -969-ту модель з її V-подібним “повітряником”. Хоча ледь не половина машин на ринку – з інстальованими “іномарочними” двигунами.

Nissan Patrol Y61 (1997 – 2010 рр.)

Хай вас не засмучує, що за ваші гроші можна придбати лише Patrol, випущений на межі століть: по-перше, “Патрулі” дуже живучі, а по-друге, всі подібні машини мають тривалий виробничий цикл і насправді це всього лише передостаннє покоління легендарного “проходимця”. Найголовніше, що можна сказати про Nissan Patrol п’ятого та попередніх поколінь – це те, що саме його найчастіше обирали в якості транспорту для підкорення бездоріжжя і різного роду “служиві люди”, і цивільні мандрівники суворих професій, і фанати офроуду. Тому що він поєднує японську технічну досконалість з високими позашляховими якостями і не потребує при тому доплати за таку собі удавану статусність, як це має місце з його нечисленними однокласниками. Мінуси у порівнянні з головним конкурентом – LC Prado – в нижчому ресурсі, але за винятком двигунів. Точніше, зразком довговічності вважаються “невбивні” багатолітрові мотори “Патруля” 4,2 л дизель и 4,8 л бензин, яких, нажаль, у продажу меншість. Ще один недолік моделі у відсутності в трансмісії режиму руху на повному приводі по твердому покриттю. Вибір на ринку є, але ледь не половина машин - в тюнінгу для підкорення бездоріжжя, а до таких екземплярів треба придивлятися з подвійною увагою.

Suzuki Grang Vitara ІІІ (2005 – 2019 рр.)

Попри майже гламурну зовнішність це доволі серйозний позашляховик – з пониженою передачею у “роздатці” та блокуванням міжосьового диференціала. Який, як зрозуміло, дає змогу їздити на повному приводі завжди і всюди. На багатих комплектаціях є навіть імітація блокування міжколісних “дифів”. Щоправда, модель не має окремої рами і значного кліренсу, тому не варто запускати її в ті ж самі колії, де перед тим борсалися ЛуАЗи з “Патрулями”. Двигуни здебільшого бензинові, знавці радять обирати агрегат V6 2,7 л – як найпотужніший і найвитриваліший. Підвіска машини цілком незалежна, тому вона керується на швидкості краще, ніж її більш брутальні конкуренти на нерозрізних мостах. І мабуть, гарну “міську” зовнішність теж варто занести “Гранд Вітарі” в актив – разом з нижчою ціною.

Mitsubishi Pajero Wagon (2006 – 2021 рр.)

На сьогодні це останній Pajero Wagon, і відрадно, що він легко потрапляє в наш ціновий діапазон – ця модель взагалі відома як найдоступніший серед усіх статусних “проходимців” варіант. Використана на “четвертом” Pajero трансмісія Advanced Super Select II 4WD – одна з найкращих для цього класу машин, її роздатка дозволяє плавно перерозподіляти обертовий момент між осями. Рух на повному приводі дозволяється будь-якими дорогами, що зменшує ймовірність втратити керування, наприклад, під час ожеледі. Задній диференціал має блокування. Двигуни на Mitsubishi Pajero Wagon IV в Україні зустрічаються і дизельні (3,2 л), і бензинові (3,0 і 3,8 л). У продажу є 7-місні варіанти машини з третім рядом сидінь, який ховається в підлогу багажника. Більшість машин цієї моделі на вторинному ринку – суто сімейні автомобілі, деякі з яких ніколи не бачили бездоріжжя.

Якщо коротко

Як можна побачити з нашої добірки, в класі справжніх позашляховиків є машини, так би мовити, різного ухилу: хтось більше “городянин”, хтось більше “проходимець”, хтось займає нішу посередині. Радимо придивитись до кандидатів на покупку саме з цього ракурсу, але перед тим треба правильно спрогнозувати ваш режим використання машини, яку ви збираєтесь купувати.