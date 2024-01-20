С самой лучшей проходимостью: выбираем ТОП-5 внедорожников до 20 тысяч долларов

Подбирая на вторичном рынке серьезный внедорожник, нужно иметь в виду две основных оговорки, ведь данный сегмент рынка давно уже стал специфичным во всем мире. Во-первых, очень часто такие машины обладают не только высокой проходимостью, но и высоким статусом – за который приходится переплачивать и при покупке, и при обслуживании. А во-вторых, коли уж эти авто созданы для тяжелых условий, предыдущие владельцы не стесняются их этими тяжелыми условиями нагружать. Так что между этими двумя огнями и приходится лавировать покупателю ненового внедорожника.

Toyota LC Prado J120 (2002 – 2009 гг.)

Один из самых массовых "реальных" внедорожников в Украине, притом один из самых дорогих. В отведенные нами 20 тыс. долларов вписываются только экземпляры 3-го, позапрошлого поколения, но за эту сумму можно найти хорошо сохранившийся автомобиль. Собственно, все известные в стране поколения “Прадо” имеют схожую конструкцию: прочную классическую раму, неразрезной задний мост, раздаточную коробку полноприводной трансмиссии. Благодаря встроенному дифференциалу (с автоматическим перераспределением момента) раздатка позволяет постоянно ездить в режиме 4х4, а на слабых грунтах или в снегу этот “диф” можно заблокировать. Блокировку межколесных дифференциалов имитирует электроника (на мощных версиях). Но, вероятно, главное отличие Prado от других – надежность и долговечность, примечательная даже на фоне многих других моделей Toyota.

Машина обычно щедро укомплектована, причем большинство "Прадо" имеет бензиновый двигатель, 2,7- или 4,0-литровый. Оба, кстати, не страдают плохим аппетитом. В природе существует короткая версия J120 с трехдверным кузовом, изредка такой можно встретить и в Украине. В свою очередь "пятидверки" могут быть в 8-местном исполнении, с раскладным диванчиком в багажнике. Помимо высокой проходимости и надежности, Toyota Land Cruiser Prado ценят комфортную на выбоинах подвеску.

ЛуАЗ-969 (1967 – 2002 гг.)

Автомобиль для тех, кому нужен в первую очередь транспорт для бездорожья, а комфорт и соображения престижа на втором месте. Вездеход луцкого производства имеет феноменальную проходимость, легко объясняемую его конструкцией. Колесные редукторы и клиренс 28 см, огромные ходы торсионной подвески, жесткое подключение полного привода, блокировка заднего “дифа”, “ползучая” передача в коробке и тихоходный тяговитый двигатель – такому арсеналу позавидуют иные армейские тягачи. Утилитарный кузов не жалко поцарапать на природе, а штатный отопитель (когда он исправен) устраивает под брезентовой крышей настоящую "Африку" даже в морозы. Недостаток у "Волынянки" один, но весомый – по куче причин машина не отличается надежностью. Советуем искать позднюю модификацию модели с 53-сильным мотором от “Таврии” - ЛуАЗ-1302. Благодаря агрегату нового поколения она намного надежнее -969-й модели с ее V-образным "воздушником". Хотя чуть ли не половина машин на рынке – с установленными "иномарочными" двигателями.

Nissan Patrol V Y61 (1997 – 2010 гг.)

Пусть вас не смущает, что за ваши деньги можно приобрести только Patrol, выпущенный на рубеже веков: во-первых, "Патрули" очень живучи, а во-вторых, все подобные машины имеют длительный производственный цикл и на самом деле это всего лишь предпоследнее поколение легендарного "проходимца”. Самое главное, что можно сказать о Nissan Patrol пятого и предыдущих поколений – это то, что именно его чаще всего выбирали в качестве транспорта для покорения бездорожья и разного рода "служивые люди", и гражданские путешественники суровых профессий, и фанаты офроуда. Потому что он сочетает японское техническое совершенство с высокими внедорожными качествами и не требует при том доплаты за некую воображаемую статусность, как это имеет место с его немногочисленными одноклассниками. Минусы по сравнению с главным конкурентом – LC Prado – в более низком ресурсе, но за исключением двигателей. Точнее, образцом долговечности считаются "неубиваемые" многолитровые моторы "Патруля" 4,2 л дизель и 4,8 л бензин, которых, к сожалению, в продаже меньшинство. Еще один недостаток модели в отсутствии в трансмиссии режима движения на полном приводе по жесткому покрытию. Выбор на рынке есть, но чуть ли не половина машин – в тюнинге для покорения бездорожья, а к таким экземплярам нужно присматриваться с удвоенным вниманием.

Suzuki Grang Vitara III (2005 – 2019 гг.)

Несмотря на почти гламурную внешность, это довольно серьезный внедорожник – с пониженной передачей в “раздатке” и блокировкой межосевого дифференциала. Который, как известно, позволяет ездить на полном приводе всегда и всюду. На богатых комплектациях есть даже имитация блокировки межколесных "дифов". Правда, модель не имеет отдельной рамы и значительного клиренса, поэтому не стоит запускать ее в те же колеи, где прежде барахтались ЛуАЗы с "Патрулями". Двигатели в основном бензиновые, знатоки советуют выбирать агрегат V6 2,7 л – самый мощный и выносливый. Подвеска машины полностью независима, поэтому она управляется на скорости лучше, чем ее более суровые конкуренты на неразрезных мостах. И, пожалуй, "городскую" внешность тоже стоит занести "Гранд Витаре" в актив – вместе с более низкой ценой.

Mitsubishi Pajero Wagon IV (2006 – 2021 гг.)

На сегодня это последний Pajero Wagon, и отрадно, что он легко попадает в наш ценовой диапазон – эта модель вообще известна как самый доступный среди всех статусных "проходимцев" вариант. Использованная на четвертом Pajero трансмиссия Advanced Super Select II 4WD – одна из лучших для этого класса машин, ее раздатка позволяет плавно перераспределять крутящий момент между осями. Движение на полном приводе разрешается любыми дорогами, что уменьшает вероятность потерять управление, например во время гололеда. Задний дифференциал имеет блокировку. Двигатели на Mitsubishi Pajero Wagon IV в Украине встречаются и дизельные (3,2л), и бензиновые (3,0 и 3,8л). В продаже есть 7-местные варианты машины с третьим рядом сидений, прячущимся в пол багажника. Большинство машин этой модели на вторичном рынке – сугубо семейные автомобили, некоторые из которых никогда не видели бездорожья.

Если коротко

Как можно понять из нашей подборки, в классе настоящих внедорожников есть машины, так сказать, разного уклона: кто-то больше "горожанин", кто-то больше "проходимец", кто-то занимает нишу посередине. Советуем присмотреться к кандидатам на покупку именно с этого ракурса, но прежде нужно правильно спрогнозировать ваш режим использования машины, которую вы собираетесь покупать.