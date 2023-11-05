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Найкращий захист від авіабомб - евакуація. Гуменюк закликала виїжджати з фронтових районів

Херсон, Неділя 05 листопада 2023 12:39
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Найкращий захист від авіабомб - евакуація. Гуменюк закликала виїжджати з фронтових районів Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія все частіше починає бити по прифронтових територіях керованими авіабомбами. Найкращий захист від них - це евакуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона пояснила, що засоби, які має Україна на озброєнні, можна збивати ворожі керовані авіаційні бомби. Але, зважаючи на кількість КАБів, які окупанти щоденно випускають по населених пунктах переважно на півдні, Україна може залишитися беззахисною, якщо буде збивати всі бомби.

Гуменюк зазначили, що в умовах, які склалися зараз, найнадійнішим захистом від авіабомб буде евакуація. Вона закликала жителів прифронтових районів півдня України виїхати у безпечніші місця.

Евакуація у Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

У Херсонській області збільшили тривалість комендантської години. Вона триває з 20:00 до 6:00.

Також у вересні влада оголосила евакуацію для сімей із дітьми з прифронтових населених пунктів Херсонської області. У жовтні влада вирішила розширити перелік населених пунктів для обов'язкової евакуації родин з дітьми.

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